Banii „adevăraţi“ de pe piaţa de capital

Banii „adevărați“ de pe piața de capital

„Începând din luna februarie 2012, piața de capital s-a animat puternic și volumul tranzacțiilor l-a depășit pe cel din ianuarie. Dacă analizăm ce s-a întâmplat în intervalul scurs de la începutul anului, rezultă că piața, în general, a avut o evoluție ascendentă. La nivelul cotațiilor societăților avem exemple de creșteri cu două cifre. Este cazul Fondului Proprietatea, al SIF-urilor, BVB (ca emitent) și SNP. Această dinamică reflectă interesul sporit al investitorilor” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Iani Stavrositu, vicepreședintele Asociației Brokerilor din piața de capital a României. Ce a determinat creșterea interesului pentru tranzacțiile bursiere? Printre factorii de atracție, afir-mă Iani Stavrositu, se numără câștigul din dividende și profitul rezultat din creșterea valorii acțiunilor tranzacționate. „Pe ansamblu, se observă că profitul înregistrat de societățile tranzacționate la bursă a avut o creștere spectaculoasă în 2011 comparativ cu 2010, fapt ce le-a sporit atractivitatea în acest an. Un caz aparte îl constituie SIF-urile. Vânzarea pachetelor deținute de SIF Transilvania și SIF Moldova la BCR le-a adus acestora un profit mult mai mare la finele lui 2011, decât ar fi obținut în mod normal. Pe de altă parte, ridicarea pragului maxim de deținere a acțiunilor cu drept de vot în AGA, de la 1% la 5%, a determinat un interes sporit din partea investitorilor” - relatează specialistul pieții de capital.Capitalul străin este tot mai activ pe bursa din România, întrucât oferta este tot mai apetisantă. „Cel mai bun exemplu îl constituie Fondul Proprietatea, cea mai tranzacționată societate de la Bursa de Valori București. S-a constituit deja un pol important de acționari străini. Ca tendință se constată o concentrare a acestei categorii de investitori, care au ajuns să dețină aproape 50% din acțiunile fondului” - relatează brockerul.Bursa are nevoie de „sânge proaspăt”, de creșterea numărului de societăți nou listate. În ultimii ani nu a prea avut parte de „recruți”. Cu atât mai strălucitoare a fost listarea Fondului Proprietatea la începutul lui 2011. Evenimentul a produs o adevărată revoluție. În prima zi de tranzacționare, valoa-rea totală a vânzărilor a ajuns la… 50.124.315,82 euro. „Lucrurile se vor schimba în 2012, pentru că vor fi listări noi și listări suplimentare de acțiuni ale unor societăți deja tranzacționate, cum sunt Transelectrica și Transgaz. Luna martie ar putea aduce la tranzacționare un pachet de 15% din acțiunile Transelectrica. Guver-nul are o listă lungă de companii și pachete de acțiuni pe care intenționează să le listeze la bursă. Ceea ce s-a amânat până acum va demara în acest an. Există o presiune economică, dar și un text de lege, publicat în Monitorul Oficial nr. 16, din ianuarie 2012, prin care statul se obligă să listeze societățile la care este acționar. E vorba de companiile din sectorul producției și distribuției energiei electrice, din transporturile aeriene și maritime, Poșta Română și multe alte. În mod normal, va avea loc o creștere explozivă a tranzacțiilor pe piața de capital româ-nească. Să sperăm că și conjunc-tura economică va fi favorabilă” - spune Iani Stavrositu. 2012 este anul privatizărilor pe bursă. Sectorul de stat va fi „regina balului” de pe piața românească de capital. Dar sectorul privat nelistat, ce așteaptă? Nu iese „la dans”? Ce motive are să se țină departe de bursă, câtă vreme piața de capital rămâne cea mai ieftină și mai puțin birocratică sursă de finanțare? E vorba de lipsa culturii bursiere, de neîncredere în potențialul pieții?Bursa de Valori București a anunțat, pentru 2012, o campanie pentru înlăturarea acestor briere culturale și psihologice. Ea va crea o listă de 52 de companii eligibile și va organiza vizite la emitenții potențiali. Va dezvolta o forță activă de vânzare și acordarea de asistență pentru listarea pe bursă a companiilor potențiale.