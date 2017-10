Bani pentru tinerii care intră în afaceri

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a lansat, ieri, 16 august 2016, două programe de finanțare:- START, programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare;- programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.Acestea fac parte din seria celor zece programe pe care ministerul le implementează în 2016.„Previzionăm că procentul absorbției pentru cele două programe va fi mai mare în acest an, deoarece vom lucra cu posibilitatea de a face plăți în anul 2017. Noutatea este perioada pe care antreprenorii o au la dispoziție pentru a face investiția, adică 60 de zile, față de 30 de zile cât era reglementat anul trecut. Totodată, implementând cu instituție de credit, plățile se pot face și în prima parte a anului 2017 pentruangajamentele semnate în anul 2016. Perioada este semnificativ mai mare decât în alți ani și prevede chiar și posibilitatea unei prelungiri în situații deosebite, de exemplu pentru întârzieri excepționale”, a declarat Claudiu Vrinceanu, secretar de stat în cadrul ministerului.Bugetul alocat programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, pentru acest an este de 17.000.000 lei, iar prin implementarea acestuia, în anul 2016, se estimează că vor primi ajutor de minimis un număr minim de 141 beneficiari.Bugetul alocat programului pentru stimularea înființării și dezvoltăriimicroîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, pentru acest an, este de 22.700.000 lei. Prin implementarea lui vor putea primi ajutor de minimis un număr minim de 501 beneficiari.Obiectivul principal al celor două programe îl constituie stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale celor existente, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.Prin aceste două programe se finanțează implementarea celor mai bune planuri de investiții, planuri de afaceri depuse online de către aplicanți pe site-ul www.aippimm.ro, calcularea punctajelor făcându-se în mod automat, transparent și în timp real. Începând din data de 16 august 2016, ora 10:00, va fi activă aplicația de înscriere în cadrul celor două programe. Procedurile de implementare ale Programelor precum și anexele acestora sunt disponibile pe www.aippimm.ro.