Bani europeni / Start pentru două măsuri importante

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că sesiunile de depunere a proiectelor în cadrul măsurii 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole și a măsurii 123 - Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice, se desfășoară în perioada 26 noiembrie 2012 - 18 ianuarie 2013.Sumele alocate sesiunii din perioada 26 noiembrie 2012 - 18 ianuarie 2013 vor fi de 150 de milioane de euro pentru măsura 121, respectiv, 80 de milioane euro pentru măsura 123 .„Un proiect foarte important la care țin și pe care l-am demarat chiar astăzi este măsura 123, prin care cei care se asociază pot depune începând de astăzi până pe data de 16 ianuarie 2013, proiecte pentru a face acele depozite prin care legumele și fructele din România să ajungă la standardele dorite de către hypermarketuri și de către consumatorul final. Care este scopul acestui program? Vrem să facem cât mai multe depozite la nivel național astfel încât, așa cum am văzut și astăzi la Mărăcineni, legumele și fructele românești să fie păstrate în spații cu atmosferă controlată. Am discutat în nenumărate rânduri cu reprezentanții hypermarketurilor și i-am întrebat la un moment dat de ce nu cumpără produse românești. Răspunsul a fost foarte simplu: pentru că produsele românești, legumele și fructele, în primul rând, nu sunt etichetate, ambalate, sortate așa cum ar fi trebuit și, în al doilea rând, le găsim doar o perioadă de trei-patru luni în România. De aceea, a rezultat această necesitate de a avea depozite de colectare legume - fructe, unde să găsim mărul românesc așa cum este el astăzi la Mărăcineni, de exemplu, și să poată fi găsit în hypermarketurile din România chiar și 12 luni pe an. În atmosferă controlată, mărul românesc poate fi păstrat și 12 luni. Acesta este obiectivul pe care l-am avut în vedere când am dat drumul la acest program care are o alocare bugetară de 80 milioane euro și sper că acesta să fie doar începutul creării unor centre de colectare. La această sesiune de depuneri de proiecte pot aplica cei care se asociază cu toți producătorii din România”, a precizat Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul întâlnirii de astăzi cu fermierii la Institutul Pomicol Mărăcineni, județul Argeș.