Ştire online publicată Miercuri, 21 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Raiffeisen Bank reduce dobânda la creditele în euro Raiffeisen Bank a redus cu până la două puncte procentuale dobânda variabilă la creditele negarantate în euro (Flexicredit), acordate persoanelor fizice. Astfel, pentru creditele cuprinse între 3.000 și 7.000 euro, dobânda a scăzut de la 11,5% la 9,5% pe an. Pentru creditele cu o valoare mai mare de 7.000 euro, dobânda nouă este de 8% pe an, de la 10%. Dobânzile iau în calcul indicele Euribor la șase luni, la care se adaugă marja băncii. În credit este inclus și un comision de proce-sare, de 3%. Banca Românească taie 1% din dobânda depozitelor în lei Banca Românească a redus ieri dobânzile depozitelor în lei, cu până la un punct procentual. Astfel, pentru depozitele pe 30 de zile, dobânda anuală este 7,6%, în scădere cu 0,4 puncte procentuale. Pentru depozitele cu maturitate la 60 de zile, noua dobândă este de 7,65% pe an, în scădere cu 0,6 puncte procentuale. Au scăzut și dobânzile depozitelor pe 90 de zile, de la 8,5% la 7,8% pe an. Banca Românească a operat reduceri și la dobânzile depozitelor pe 120, 180 și 270 de zile. Firmele mari pot recupera 50% din dobânda plătită la creditele de investiții Societățile mari pot recupera prin EximBank până la 50% din dobânda plătită la credite în lei pentru investiții, contractate de la băncile comerciale. Până în prezent, produsul „Compensația de dobândă la creditele în lei” era disponibil numai întreprinderilor mici și mijlocii. „Estimăm că peste 1.000 de agenți economici vor putea beneficia de această facilitate generatoare de lichiditate, în 2010", a declarat Ionuț Costea, președintele EximBank. Compensarea parțială a dobânzii este un ajutor de minimis, iar societățile comerciale pot beneficia de această schemă de ajutor de stat până în 2011. Companiile pot solicita compensarea parțială a dobânzii pentru creditele de investiții contractate după 1 ianuarie 2006. Valoarea maximă a ajutorului obținut de un beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.