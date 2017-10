1

staer

va scriu si eu cateva randuri in legatura cu problemele cu mobila in general si staer in special. cand se alege mobila faci o schita a camerei cu patratele, amplasezi mobila intai pe hartie ca sa vezi daca ai loc, cum arata etc. faptul ca iei mobila si acasa vezi ca nu ai loc sa o asezi nu e vina vre-unei firme de mobilier. cand te hotarasti la o mobila te asezi pe ea, o desfaci, tragi de ea, o pipai samd. faptul ca observi acasa ca mai are o stinghie in lada si nu poti sa bagi plapuma nu e in totalitate vine firmei. faptul ca la mobilierul cu preturi mai rezonabile calitatea este mai scazuta este intr-o oarecare masura de inteles. si aici intra in actiune staer: am comandat o camera de copii. m-am uitat la ea in showroom si mi-am asumat toate problemele (nu aveau picioare reglabile, glisierele 2 profile in forma de U, unul mai gros si unul mai subtire care culiseaza unul in interiorul celuilalt astfel incat jumatate de sertar nu iese in afara, cant de hartie) - deci scazand diferenta dintre acestea si unele de calitate firma a facut o economie considerabila am facut comanda, au venit montatorii (eu eram la serviciu, a stat altcineva cu ei) - nu mai retin exact dupa cat timp, oricum nu m-a deranjat asteptarea. am ajuns seara acasa, ce sa vezi? parchetul zgariat vreo doi metri (dupa ce il instalasem nu mai intrase nimeni in camera, camera era goala), au reusit sa dea jos globul de hartie de la lustra de nu l-am mai putut prinde cum a fost la inceput, au vrut sa monteze o usa la un dulapior gresit, dupa ce au dat gaurile de ghidare pentru balamale si-au dat seama si au montat-o unde trebuia (dar gaurile au ramas date), sertarele de sub pat nu au niciun mod de ghidare, de fiecare data trebuie sa le asezi la milimetru sa nu se incalece si sa nu strici fronturile, nu mai spun de dopurile pentru suruburi sau de faptul ca usile nu erau aliniate si folosind balamale ieftine nici nu prea poti sa faci lucrul asta. asa ca le trimit un e-mail: "Am achizitionat o camera pentru tineret Young iar in data de 02.08.2011 echipa a venit sa o monteze. La montaj a asistat o alta persoana eu fiind la serviciu. Dupa montaj am observat ca parchetul din aceasta camera este zgariat pe o distanta de 2 metri. O alta problema este faptul ca montatorii au gresit amplasarea unei usi la corpul suspendat, au dat gaurile pentru ghidarea balamalei dupa care si-au dat seama si au montat usa in pozitie corecta, acum corpul suspendat are pe o piesa patru gauri facute cu bormasina. Va rog sa imi transmiteti luarea la cunostinta a acestora si modul in care doriti rezolvarea acestor probleme. Cu stima," in doua zile suna cineva din magazin care imi spune ca au luat la cunostinta de probleme si se va remedia, un manager de la bucuresti care imi spune ca au luat la cunostinta si se va remedia, dar trebuie sa mai astept putin pentru ca in stoc este un anumit nr de piese, trebuie sa vorbeasca la fabrica pentru fabricarea unei parti despartitoare si va dura in jur de doua luni. astea se intamplau in august 2011, acum suntem in aprilie 2012 dar nu i-am mai auzit. concluzie: sunt unele lucruri la care ar mai trebui sa fie atenti si clientii in momentul in care se decid asupra unei mobile sau le este livrata/montata (ca doar traim in Romania), la fel cum pentru greselile pe care le fac trebuie sa plateasca, asa ca un numar mare de reclamatii la ANPC ar trebui sa-i puna pe ganduri si sa schimbe cate ceva. dupa cum spunea prietenul care a indreptat dupa ei: "ar trebui sa vina un neamt care sa spuna: ia sa vad ma ce mobila faci tu? asta e buna, tine-o tot asa. tu ce-ai facut? asta ce e? de ce sta stramb corpul? de ce stau stramb usile? de ce nu se inchid sertarele? tu la sapa de maine" intrucat m-am culcat pe o ureche si nu am actionat in timp util (sa trimit un mesaj la ANPC) m-am hotarat sa imi fac publica poveste pe internet astfel incat sa stie toata lumea la ce sa se astepte (cine face ca mine ca mine sa pateasca)