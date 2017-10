BancNote

Ştire online publicată Miercuri, 20 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

BERD finanțează până la 20% din valoarea proiectelor IMM-urilor Banca Comercială Română (BCR) continuă să acorde credite pentru IMM-uri, în cadrul facilității de finanțare semnate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), după ce termenul limită al programului a fost prelungit până la 31 octombrie 2010. Firmele pot obține astfel finanțări nerambursabile de până la 20% din valoarea proiectelor derulate. „Pe lângă componenta nerambursabilă, firmele beneficiază de asistență tehnică gratuită din partea consultanților băncii, pentru întocmirea dosarelor solicitate de BERD și verificarea modului în care se realizează investițiile”, spune Ramona Ivan, repre-zentant al BCR. Firmele care pot accesa facilitatea de finanțare sunt cele care activează în industrie, sectoarele prioritare fiind prelucrarea lemnului, industria mobilei, electronice & IT, industria ușoară, alimentară și cosmetică. Până în prezent, BCR a finanțat peste 20 de proiecte de investiții. Banca Transilvania are cel mai rapid server din lume Banca Transilvania este prima bancă din lume care folosește sistemul informatic integrat Exadata Database Machine Versiunea 2, achiziționat în cadrul unui parteneriat cu Oracle România și Trend Import – Export. Sistemul, produs de companiile Oracle și Sun, este cel mai rapid server din lume, în ceea ce privește stocarea de date, procesarea de tranzacții online și consolidarea bazelor de date. Noul server va permite băncii să micșoreze considerabil timpul de servire a clienților. „Acum avem un acces de 30 de ori mai rapid la informațiile de business, ceea ce înseamnă o segmentare mai bună a bazei de date. Iar beneficiari direcți sunt cei 1,5 milioane clienți pe care îi avem”, a declarat Robert C. Rekkers, directorul general al Băncii Transilvania. Banca are în plan și alte proiecte IT, în acest an, cum ar fi înlocuirea aplicației de emitere și acceptare a cardurilor și îmbunătățirea serviciului de Internet Banking. Cont de salariu fără comisioane de la Millenium Bank Millenium Bank a lansat un nou cont de salariu, destinat clienților care își transferă în mod regulat salariul la bancă. Contul este disponibil în lei și are comisioane zero pentru administrare, retragere de numere și servicii de Internet Banking. „Contul de salariu completează oferta pentru persoane fizice și permite o administrare avantajoasă și facilă a veniturilor lunare, prin instrumente moderne, cum ar fi cardurile de debit cu cip, serviciile de Internet Banking și Call Center”, spune Eliza Erhan, reprezentant al băncii. Clienții pot beneficia de mai multe produse atașate acestui cont de salariu, cum este contul curent în valută, cu reducere de 50% la comisionul de administrare și descoperire de cont în valoare de maximum trei salarii. Produsul este disponibil din data de 18 ianuarie.