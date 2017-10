bancnote

Ştire online publicată Miercuri, 02 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Profitul Bank of Cyprus a crescut de 3,8 ori În primul semestru, profitul după impozitare obținut de Bank of Cyprus din afacerile în România a fost de 5 milioane euro, în creștere de 3,8 ori față de perioada similară din 2008 (1,3 milioane euro). Volumul creditelor acordate de Bank of Cyprus în România a crescut cu 38%, în intervalul iunie 2008 - 2009, până la 567 milioane euro, potrivit datelor publicate de bancă la începutul acestei săptămâni. Portofoliul de credite acordate prin subsidara din România a crescut cu 2,5% în intervalul aprilie - iunie 2009, de la 553 milioane euro după primele trei luni ale acestui an. În același timp, portofoliul depozitelor a crescut cu 16,25%, până la 93 milioane euro la jumătatea acestui an, de la 80 milioane euro la finalul primului trimestru din acest an. La jumătatea anului, rețeaua Bank of Cyprus în România număra 10 unități. La 31 martie 2009, rețeaua Bank of Cyprus în România ajunsese la 11 unități, iar grupul anunța că vrea să deschidă încă 3 unități în trimestrul al doilea din acest an. După șase luni, volumul depozitelor la Intesa Sanpaolo Bank este cu 50% mai mare Intesa Sanpaolo Bank și-a continuat evoluția pozitivă și pe primul semestru al anului în curs, potrivit datelor publicate în această săptămână. Astfel, la 30 iunie, banca avea active totale de 3.020 milioane lei (plus 8,3%), un portofoliu de credite de 1.950 milioane lei (plus 7,2%), un volum al depozitelor de 939 milioane lei (plus 50%), venituri nete de 84 milioane lei (plus 38%), un profit net de 16 milioane lei (minus 31%) și un capital propriu de 545 milioane lei (plus 0,4%). „Am reușit să ne adaptăm realităților economice locale marcate de recesiune – am susținut nevoia de finanțare, însă am protejat și economiile deponenților noștri, acționând cu prudență. Îmbucurător este că am reușit să atragem un număr mare de depozite, ceea ce denotă încrederea clienților în poziția noastră”, au declarat oficialii Intesa Sanpaolo Bank.