BancNote

Ştire online publicată Miercuri, 19 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Bank Leumi România a lansat un depozit cu retrageri multiple pentru firme și populație, care oferă posibilitatea retragerii de sume înainte de scadența depozitului, în orice moment pe parcursul derulării contractului, fără penalități la dobândă. Dobânzile ajung până la 9,75% pe an la lei și 3,65% pe an la euro, iar suma retragerilor permise pe parcursul derulării depozitului ajunge la 50% din suma depusă inițial, în funcție de termenul ales. La depozitele pe 12 luni, pentru retragerile în numerar în ziua scadenței nu se aplică comisionul de ridicare numerar. v v v Citibank România se așteaptă ca în acest an să obțină un profit similar celui din 2008, însă sucursala din România a grupului american va investi mare parte din câștiguri în dezvoltarea noii divizii de retail, a declarat directorul general al băncii, Shahmir Khaliq. „Cred că vom obține același profit și la finalul acestui an, pe fondul creșterii veniturilor, însă vom investi o mare parte din acești bani în dezvoltarea diviziei de retail pe care o lansăm în această toamnă”, a spus Khaliq. În 2008, Citibank România a înregistrat un profit net de aproximativ 23 milioane euro, în creștere ușoară, cu 1%, față de profitul obținut în anul precedent. v v v Grecii de la Alpha Bank au redus dobânzile plătite atât clienților individuali, cât și firmelor pentru depozitele în lei, cu maturitatea de o lună. Astfel, banca plătește acum dobânzi de 10,5% pe an, pentru depozitele clienților persoane fizice, respectiv 9,5% pe an pentru firme. v v v Millennium Bank reduce cu până la 3,5% dobânzile la creditele ipotecare și la creditele de nevoi personale cu ipotecă pentru persoanele fizice. Astfel, noua dobândă pentru creditele ipotecare este calculată pe baza indicelui Robor/Euribor la trei luni, plus o marjă începând de la 6,5%. Noua dobândă pentru creditul de nevoi personale cu ipotecă este alcătuită din Robor/Euribor la trei luni, plus o marjă începând de la 7%.