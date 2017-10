BancNote

TBI Leasing a împrumutat 48,5 milioane euro de la Banca Românească TBI Leasing IFN a contractat un împrumut sindicalizat în valoare de 48,5 milioane euro de la Banca Românească. Suma de 48,5 milioane euro se adaugă la cele 160 milioane euro împrumutate de TBI Leasing de la băncile din România și din străinătate. „În cursul anului 2006 și în prima jumătate a acestui an, pe piața din România au fost încheiate șase mandate în care Banca Românească, direct sau prin intermediul Național Bank of Greece, a fost fie aranjor exclusiv, fie aranjor principal împreună cu alte instituții fi-nanciare importante, însumând un cuantum de finanțări totale de aproximativ 500 milioane euro", a declarat directorul exe-cutiv al diviziei de corporate banking al Băncii Românești, Cosmin Călin. Raiffeisen Leasing a crescut valoarea finanțărilor cu 73% Raiffeisen Leasing IFN a anunțat că, în primele șapte luni ale acestui an, a finanțat bunuri în valoare de155,6 milioane euro, în urcare cu 73% comparativ cu intervalul similar din 2006. „În primele șapte luni din 2007, Raiffeisen Leasing a afișat un volum al contractelor care reprezintă 94% din volumul total raportat de companie în 2006", a declarat directorul general adjunct, Robert Pintelie. El a adăugat că segmentul de vehicule comerciale grele a avut o contribuție importantă la rezultatele companiei în primele șase luni din 2007, ca urmare a avansului puternic al vânzărilor de camioane și remorci pe piața din România după aderarea la Uniunea Europeană. Numărul contractelor semnate de companie în primele șapte luni din 2007 a urcat cu 21,41%, până la 3.237 de contracte, față de 2.666 de contracte cât afișase în același interval din 2006.