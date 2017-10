BancNote

Ştire online publicată Miercuri, 10 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Volksbank prelungește cu 12 luni o emisiune de obligațiuni de 170 milioane lei Acționarii Volksbank România au aprobat prelungirea termenului unei emisiuni de obligațiuni în lei de 170 milioane lei, în perioada iunie 2009 – iunie 2010, cu scadențe între trei și cinci ani. Emisiunea de obligațiuni are ca scop asigurarea lichidității în lei, valoarea maximă a tuturor tranșelor fiind de 170 milioane lei. Prin hotărârea AGA s-a mai decis că valoarea nominală a unei obligațiuni va fi de 100 lei, cupoanele urmând să fie fixe sau variabile, plătibile anual sau la șase luni. La începutul acestei luni, oficialii Volksbank declarau că banca nu are nevoie de capital suplimentar, „în condițiile în care, la finele lunii martie, rata solvabilității băncii era de 18,27%, cu perspectivă stabilă, în cel mai pesimist scenariu urmând să scadă la 15%”. ANPC a amendat patru bănci pentru comisioane ilegale Patru bănci au fost amendate cu 65.000 lei de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), în urma unui control solicitat de Comisia Europeană. ANPC a verificat 18 instituții de credit, în legătură cu comisioanele percepute la plățile în euro în străinătate, care ar trebui să fie egale cu cele din țară. „Am găsit cinci bănci care nu respectau regulamentul, din 18 verificate, din care una a fost avertizată iar patru au fost amendate cu 65.000 lei”, au declarat reprezentații ANPC. Potrivit unei hotărâri de guvern din octombrie 2008, instituțiile financiare pot fi amendate cu sume cuprinse între 5.000 și 10.000 lei, dacă, pentru transferuri în euro de cel mult 50.000 euro, percep comisioane mai mari decât cele impuse la plățile efectuate în țară. BCR Banca pentru Locuințe, în pierdere cu 11,68 milioane lei BCR Banca pentru Locuințe a înregistrat o pierdere de 11,68 milioane lei, în 2008, an în care s-a lansat pe piață și a funcționat efectiv doar șase luni. În aceeași perioadă, activele băncii au ajuns la 63,75 milioane lei, potrivit raportului publicat recent de BCR BpL. Pentru 2008, banca a raportat venituri totale de 10,69 milioane lei și cheltuieli de 22,37 milioane lei. Veniturile din comisioane au fost de 6,4 milioane lei, iar cele din dobânzi s-au ridicat la 4,24 milioane lei. În același timp, cheltuielile cu personalul au fost de 7,34 milioane lei, cheltuielile administrative au însumat 10,95 milioane lei, cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 3,2 milioane lei, iar cele cu dobânzile la 67.700 lei. BCR ia realitățile vieții la bani mărunți Mâine, ora 10, la complexul Bulevard din Constanța, cunoscuta jurnalistă Gabriela Vrânceanu-Firea moderează seminarul cu tema „Nevoile de timp, confort, protecție și siguranță ale cetățenilor”. Întâlnirea face parte din programul „Realitățile la bani mărunți – între nevoi și soluții”, lansat în premieră la nivel național de Banca Comercială Română (BCR).