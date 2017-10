BancNote

Credit Europe Bank acordă împrumuturi IMM-urilor pe trei ani Credit Europe Bank a anunțat că prelungește de la 12 la 36 de luni durata de creditare a liniei de credit Suport IMM, destinată susținerii activității curente a firmelor mici și mijlocii. Linia de credit Suport IMM poate fi utilizată pentru finanțarea stocurilor, efectuarea de plăți către furnizori, dar și pentru acoperirea altor cheltuieli pe termen scurt ale firmelor mici și mijlocii din România. Pentru a avea acces la acest produs, companiile solicitante trebuie să fie stabile din punct de vedere financiar, să aibă experiență în domeniu de cel puțin un an și să nu fie înregistrate cu credite restante sau cu incidente în Centrala Incidentelor de Plăți. „Pentru că dorim să sprijinim în continuare IMM-urile în dezvoltarea și consolidarea activității lor, am îmbunătățit produsul Suport IMM, oferind o perioadă de creditare de până la 36 luni”, a declarat președintele Credit Europe Bank, Tamer Ozatakul. Valoarea primelor subscrise de Ardaf a scăzut cu 34% Compania de asigurări Ardaf a afișat, pentru prima jumătate a acestui ani, prime brute subscrise în valoare de 80,63 milioane lei, în scădere cu 34,13% față de același interval din 2006. Polițele de asigurări de viata au contribuit cu prime brute subscrise în valoare de 1,92 milioane lei, cu 17,15% mai puțin decât în același interval din 2006, când valoarea acestora era de 2,31 milioane lei. Primele brute subscrise din asigurări generale au fost de 78,71 milioane lei, cu 34,46% mai mici decât în primul semestru din 2006 când acestea erau de 120,10 milioane lei. Profitul Băncii Românești a crescut cu 20% Profitul din activitatea de baza a Băncii Românești a urcat cu 20% în prima jumătate a acestui an față de același interval din 2006, până la 5,1 milioane euro. Veniturile nete din comisioane încasate de Banca Românească au scăzut cu 3% în primul semestru, până la 5,7 milioane euro. Portofoliul de credite al Băncii Românești a avansat cu 81% în intervalul iunie 2006 - iunie 2007 până la 1,049 miliarde euro. CEC a lansat un card de credit Casa de Economii și Consemnațiuni a lansat un card de credit sub sigla MasterCard, care permite populației să împrumute până la trei salarii nete, dar nu mai mult de 40.000 lei, la o dobândă anuală de 17,5%. Posesorii cardului „CEC MasterCard” pot retrage numerar de cel mult 3.500 lei pe zi în țară și echivalentul în lei a maximum 1.500 euro în străinătate. Cardul se emite într-o perioadă de șapte zile lucrătoare și are o perioadă de grație la plata dobânzii, pentru tranzacțiile la comercianți, de până la 59 zile de la data tranzacției. 