Băncile străine nu îşi vor retrage liniile de finanţare din România

Băncile străine nu își vor retrage liniile de finanțare din România

Instituțiile financiare-mamă ale celor mai mari nouă bănci care activează în România au declarat că își vor menține expunerea față de țara noastră. Ele vor asigura, în continuare, nivelul de capitalizare de peste 10% a sucursalelor românești. Hotărârea a fost luată în cadrul reuniunii de miercuri, 18 noiembrie 2009, de la Bruxelles, organizată de Grupul de Coordonare a Inițiativei Băncilor Europene. La întâlnire au luat parte repre-zentanții celor nouă bănci-mamă ale următoarelor filiale din România: Erste Group Bank, Raiffeisen International, Eurobank EFG, National Bank of Greece, UniCredit Group, Société Générale, Alpha Bank, Volksbank și Piraeus Bank. Au participat, de asemenea, reprezentanții Băncii Naționale a României, Comisiei Europene, Fondului Monetar Internațional, Băncii Euro-pene de Reconstrucție și Dezvoltare, Băncii Europene de Investiții, Băncii Mondiale, Băncii Centrale Europene și ai autorităților române. Nu este prima întâlnire pe această temă. Altele similare au avut loc pe 26 martie și 19 mai. Și atunci, băncile au consimțit să-și mențină capitalul din subsidiarele românești. Până acum, cu câteva excepții, expunerea lor a scăzut temporar sub nivelul convenit. Începând din luna septembrie, băncile-mamă au transmis semnale că vor să-și reducă expunerea din România. Ele s-au arătat nemulțumite de evoluția sectorului investițiilor și a pieții creditului, care le oferă prea puține avantaje în schimbul efortului financiar făcut. În cadrul reuniunii, băncile au fost informate despre stadiul discuțiilor dintre Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional și autoritățile române cu privire la continuarea acordului de împrumut și la pașii care urmează a fi făcuți. În comunicatul de presă al FMI se arată că participanții la reuniune au recunoscut rolul jucat de Grupul de Coordonare a Inițiativei Băncilor Europene în prevenirea adâncirii crizei din România sub impactul deteriorării mediului economic extern. Ei consideră că acordul băncilor mamă, împreună cu sprijinul financiar al altor creditori, va ajuta sistemul bancar din România să facă față cu mai mult succes actualei recesiuni și să redeschidă drumul creșterii economice. Acordul de la Bruxelles are o importanță majoră pentru economia noastră națională. Retragerea unor uriașe capitaluri din sistemul bancar românesc ar fi aruncat în aer cursul de schimb al monedei naționale, ar fi scumpit și mai mult creditul, ar fi blocat multe investiții și programe finanțate cu bani europeni, ar fi dus la scumpirea importurilor și a vieții de zi cu zi. Sprijinul dat de băncile străine nu este suficient. El trebuie dublat de eforturile autorităților și partidelor din România, care trebuie să asigure stabilitatea politică și să pună în aplicare reformele instituționale nego-ciate cu Comisia Europeană și FMI.