Băncile româneşti vor fi cele mai profitabile din UE

În 2012

Băncile românești vor fi cele mai profitabile din UE

Creșterea din următorii ani a pieței bancare va avea drept catalizator segmentul companiilor, care vor contracta împrumuturi uriașe pentru modernizare. Cel puțin așa consideră reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR), care mai spun că ne vom confrunta și cu o saturație a creditelor de consum. În ultima lună, creditele acordate populației și firmelor au crescut cu 6,5%, până la 122 miliarde lei, cea mai mare creștere înregistrându-se la creditele în valută acordate populației. Pe fondul acestei creșteri, profitul realizat de băncile autohtone în ultimul an s-a majorat cu 10%, ajungând la 2,2 miliarde lei. „Marjele de profit din sistemul bancar românesc se vor stabiliza, cel mai probabil în următorii 4 – 5, la un nivel mai mare decât cel din statele europene occidentale. Și asta pentru că intermedierile financiare vor avea, în 2012, o pondere de 50% din produsul intern brut", spun oficialii BNR. Până la finele lui 2007, ponderea din PIB a intermedierilor financiare va ajunge la 34%, în creștere cu 7% față de finele lui 2006. În plus, banca centrală se pregătește să reducă nivelul rezervelor minime obligatorii, aplicabile creditelor în lei și valută, din cauza faptului că dobânzile sunt în continuare foarte mari, aproape de nivelul maxim din Europa, de 15%. În prezent, ratele rezervelor minime obligatorii, aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit sunt de 20, respectiv 40%. „Măsura de reducere a rezervelor va avea ca efect secundar și inversarea procesului de export al creditelor. Până acum, filialele băncilor străine trimiteau formularele de credit la sediile centrale. Acum își vor permite să le înregistreze aici", mai spun reprezentanții Băncii Naționale a României.