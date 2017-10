Băncile româneşti atacă piaţa virtuală din Second Life

Băncile românești atacă piața virtuală din Second Life

Banca Comercială Română (BCR) este prima instituție bancară din România cu un sediu virtual în Second Life. Sucursala plasată în centrul Pieței Revoluției din Bucureștiul Virtual are deja un trafic zilnic de peste 250 utilizatori unici, au anunțat ieri oficialii băncii. Clădirea BCR din Second Life a fost realizată după modelul sucursalelor din realitate, utilizatorii putând interacționa cu diverse aplicații automatizate, pentru a afla mai multe informații despre ofertele promoționale în curs (pachetul BCR Student și BCR Pensii). Clienții se pot înscrie în grupul „Școlii de bani” iar, în curând, vor avea posibilitatea să cumpere L$ (linden dolars, moneda lumii virtuale) prin intermediul bancomatelor instalate. „Este în discuție și posibilitatea de a oferi joburi în spațiul virtual pentru absolvenții Școlii de bani. De asemenea, vom organiza mai multe evenimente și concursuri în Piața Revoluției din Bucureștiul Virtual”, au declarat oficialii BCR. În Bucureștiul Virtual există deja aulă universitară, în care se vor desfășura lecțiile Școlii de bani, elevii urmând să participe la concursuri sub formă de extemporale, în urma cărora vor putea câștiga premii. Reprezentanții băncii au mai precizat că deschiderea unei sucursale în Second Life și integrarea programului de educație financiară Școala de Bani fac parte din strategia de a interacționa cu publicul și la alte niveluri decât cele deja clasice. „După succesul de anul trecut al Școlii de bani, am decis să continuăm programul în anul 2010, adăugând și mediul 3D ca extensie. Faptul că Second Life are o economie și o monedă proprie ne permite să experimentăm în jurul ideii de bani prin implementarea de concursuri dedicate comunității din spațiul virtual, dar și să oferim servicii reale (carduri, internet banking) membrilor acestei comunități”, a declarat Daniel Pană, directorul executiv al direcției de marketing a BCR. Pasul făcut de BCR confirmă orientarea din ce în ce mai puternică spre mediul online a băncilor din România. Anunțul BCR vine la puțin timp după ce Banca Transilvania a devenit prima instituție bancară din lume care folosește cel mai performant server realizat de Oracle și Sun. 55.000 dolari, investiția într-un sediu virtual Second Life s-a lansat în 2003, dar platforma a devenit cunoscută la nivel mondial abia în 2006, odată cu intrarea Ambasadei Suediei, urmată de o serie de branduri care au început să testeze oportunitățile lumilor virtuale (IBM, Cisco, Microsoft, CNN, Reuters, Wired, Playboy, Peugeot, Mercedes, Vodafone, Orange, ABN, ING, Coca Cola, L’Oreal, Philips, Electrolux și multe altele, numărul total ridicându-se la peste 1.400). În prezent, Second Life are peste 15 milioane de conturi înregistrate, o economie și o monedă proprie. Valoarea tranzacțiilor zilnice depășește 1,5 milioane dolari. Recent, compania a lansat modulul Enterprise, dedicat exclusiv companiilor. Serviciul le permite firmelor să folosească propriile rețele interne atunci când accesează lumea virtuală, pentru a face ședințe, conferințe și sesiuni de training. Managerii pot realiza o replică fidelă a sediului companiei, în care fiecare avatar al angajaților lucrează în același spațiu în care își desfășoară activitatea și persoana reală din spatele monitorului. În mod normal, utilizatorii Second Life folosesc rețeaua oferită de Linden Lab, creatorul lumii virtuale. Tocmai acest plus de securitate (folosirea rețelelor proprii) face modulul Enterprise mai atractiv. Costul aplicației este de 55.000 dolari. Fiecare modul Enterprise suportă opt servere (numite insule, în jargonul Se-cond Life), care pot fi aranjate și stocate în baza de date a companiei. Spre exemplu, o insulă poate fi centru de conferințe în fiecare luni și sală de training în fiecare marți. Rețeaua poate fi accesată simultan de 700 de persoane. Linden Lab va lansa și Second Life Work Marketplace, o bursă de mărfuri online, pe care firmele vor putea vinde o gamă variată de bunuri și servicii, compania urmând să câștige un procent din toate tranzacțiile.