Băncile pariază toţi banii pe agricultură

Băncile pariază toți banii pe agricultură

r Guvernatorul Mugur Isărescu este contrazis de instituțiile bancare și fermieri„În acest moment, calitatea creditului este mai importantă decât cantitatea. Recomand ca băncile să finanțeze economia reală. Și acum mă întreb de unde atâta reținere pentru a finanța sectorul agricol?”Declarația îi aparține guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, și a fost făcută săptămâna trecută, în cadrul conferinței „Să înțelegem viitorul. Perspectivele sectorului bancar și ale economiei”, organizată de Consiliul Patronatelor Bancare din România.Eram cât pe ce să-i dau crezare șefului BNR, dar intrând pe Internet am fost surprins de o avalanșă de oferte de creditare pentru agricultură. Se poate vedea cu ochiul liber (dacă nu ești guvernator BNR) că nu doar băncile comerciale, ci și instituțiile nebancare au deschisă larg ușa finanțării pentru fermieri.Situația de pe piață este departe de cea descrisă de Mugur Isărescu, care corespunde mai degrabă anilor 2001 - 2002.Într-adevăr, la acea vreme, ușile băncilor erau închise pentru fermieri. Agricultorii erau nevoiți să facă potecă la porțile silozurilor, morarilor, fabricilor de pâine și ulei, dealerilor de motorină, semințe și îngrășăminte, pentru a obține un credit furnizor. Aceștia, la rândul lor, obțineau cu foarte mare greutate finanțare din partea băncilor. Spre exemplu, în 2001, silozarii apreciau că dobânda de 38 - 40% oferită de unele bănci este… bună.Situația s-a schimbat radical de când cu finanțarea europeană, cu concentrarea terenurilor agricole și apariția marilor exploatații, proces care a făcut posibile recoltele record din anii 2013 și 2014. Băncile au mirosit profitul și și-au întors fața spre agricultură. Astfel că, în zilele noastre, creditarea agriculturii este mai atractivă decât a comerțului, construcțiilor și industriei. Tot ce crește din pământ se vinde în țară și la export, iar câștigul este garantat.Evident, bancherii nu acordă împrumuturi oricui. Se uită cu mare atenție la fermieri, la cât de serioasă le este afacerea. Le analizează rezultatele obținute în anii precedenți, solicită garanții îndestulătoare și dau banul din mână cu mari precauții. Dar pe de altă parte, dobânzile au scăzut la un nivel suportabil.Iată câteva exemple:- Banca Transilvania oferă: credite pentru achiziția de terenuri agricole, credite pentru întreprinzătorii persoane fizice și juridice, credite pentru investiții în spații de depozitare și producție agricolă, credite pentru achiziția de utilaje și echipamente agricole;- Banca Românească oferă credite pentru beneficiarii subvențiilor APIA;- Banca Comercială Carpatica oferă: creditul APIA PNDC pentru sectorul vegetal, credite pentru bunăstarea porcinelor, creditul APIA ferma zootehnică, creditul pentru achiziția de terenuri agricole;- Raiffeisen Bank oferă: creditul pentru investiții în agricultură, creditul pentru capital de lucru, scontarea creanțelor de plată APIA.Cum este percepută piața creditului agricol de către fermieri? „Politica băncilor comerciale față de producătorii agricoli s-a schimbat în ultimii doi - trei ani. Astăzi, toate băncile se roagă să ne dea credite pentru achiziția de terenuri, pentru capital de lucru, pentru investiții, iar condițiile de creditare sunt excelente: dobânzi de 5 - 6% sau chiar mai mici, plus comisioanele. Se garantează cu terenurile extravilane și intravilane, cu utilajele agricole. De la an la an se negociază condiții de creditare mai bune” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gheorghe Lămureanu, vicepreședintele Ligii Agricultorilor Privați.Restructurarea agriculturii românești merge mână în mână cu dezvoltarea creditului agricol. Cu sprijinul băncilor se derulează procesul de concentrare a proprietăților în mari exploatații, de trecere de la agricultura de subzistență la cea pentru piață, proces care va mai continua cel puțin două decenii. Tot cu sprijinul băncilor, care oferă cofinanțarea aferentă proiectelor europene, are loc procesul de înnoire și modernizare a parcului de mașini și utilaje agricole, de construcție a noilor sisteme de irigații, a fermelor moderne de animale, a solariilor și silozurilor, a unităților de procesare a produselor agricole.