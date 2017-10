Am venit să achităm/Ron, Ron să-nălțăm!

Băncile încep 2009 cu o pauză

Bancherii nu mai cred în Moș Crăciun. Cum nu mai cred nici în barza care le aducea clienți noi. Cele mai multe unități bancare vor fi închise în perioada 25 – 27 decembrie și, oricât, se va strădui Moșul nu va fi în stare să treacă de geamurile securizate și să așeze ajutoarele de stat sub brazii corporatiști. Mai mult, băncile au vacanță și între 1 și 3 ianuarie 2009. Sincer, cam puțin. După șocul din 2008, perioada de reabilitare ar putea fi mai mare. Sau, cine știe, poate bancherii sunt nerăbdători să revină la muncă și să crediteze populația și firmele, pentru a relansa economia. Astfel, Banca Comercială Română (BCR) are liber între 25 și 27 decembrie și apoi între 1 și 3 ianuarie. Pe 24 și pe 31 decembrie, programul băncii este redus. Bancomatele vor funcționa normal în această perioadă. La Raiffeisen Bank, vacanța este mai lungă cu două zile. Unitățile vor fi închise în perioada 25 – 28 decembrie și 1 – 4 ianuarie. Pe 24 și 31 decembrie programul de funcționare este redus. Agențiile din centrele comerciale vor funcționa după un program special și vor fi închise în zilele de 25 decembrie și 1-2 ianuarie. ING urmează modelul clasic de iarnă și își închide ușile pe 25 – 27 decembrie și 1 – 3 ianuarie. Pe 28, 29 și 30 decembrie banca funcționează normal. Pe 31 decembrie, sucursalele ING se închid la ora 14. Office-urile ING sunt deschise până la ora 16:30. La Alpha Bank, vacanța e mai scurtă. Banca este închisă doar pe 25 – 26 decembrie și pe 1 – 2 ianuarie. Unitățile din teritoriu al băncii funcționează cu program redus (până la ora 13), pe 31 decembrie. La fel de ghinioniști sunt și angajații BRD, care au liber doar pe 25-26 decembrie și 1-2 ianuarie. Rețeaua de 1.400 bancomate și 16.000 de POS-uri va fi funcțională pe întreaga perioadă a băncilor. CEC Bank închide ușile pe 25 și 26 decembrie și în perioada 1 – 3 ianuarie. Pe 31 decembrie, banca va fi deschisă doar între orele 8:30 și 14. E de înțeles, căci din 2009 CEC se va ocupa de finanțarea IMM-urilor și are nevoie de o minte limpede, ca nu cumva să încurce rata cu dobânda și IMM-ul cu persoana fizică. Același program îl au și unitățile Băncii Comerciale Carpatica. La Banca Transilvania, zilele de 25 și 26 decembrie sunt libere. Pe 27 este program normal de sâmbătă, adică până la ora 12:30. Și pe 31 programul este redus, unitățile fiind apoi închise în perioada 1 – 4 ia-nuarie.