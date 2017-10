Băncile încearcă să relanseze creditarea prin ofertele programului „Prima Casă”

r Pe Constanța, au fost aprobate 10% din cererile de creditare prin programul guvernamental

Numărul contractelor aprobate în cadrul programului „Prima Casă” a crescut substanțial față de începutul lunii, pe măsură ce băncile participante au lansat oferte care mai de care mai avantajoase. Statul a redat optimismul și încrederea românilor, care sunt hotărâți să nu mai amâne planurile de achiziționare a unei case. La sfârșitul săptămânii trecute, erau aprobate de Fondul Național de Garantare, aproape 450 de contracte, din cadrul programului guvernamental „Prima Casă”. În Constanța, aproximativ 10% din cererile de contractare a creditului garantat de stat au fost aprobate, potrivit președintelui Federației Naționale de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Aurel Șaramet. Cele mai multe contracte au fost aprobate pentru apartamentele cu două și trei camere. Viitorul sună bine pe măsură ce majoritatea celor 19 bănci participante la program au lansat oferte care mai de care mai avantajoase. „Creșterea din ultima perioadă se datorează faptului că băncile și-au finalizat sistemele informatice și și-au pus în aplicare toate normele și procedurile. Estimez că, în viitor, se va ajunge la o medie de 70 de contracte încheiate zilnic”, a declarat președintele FNGCIMM. Astfel, BCR oferă clienților creditul pentru „Prima Casă” în euro și o sumă acceptată a prețului de achiziționare a imobilului de maxim 100.000 de euro. Comisionul de acordare a creditului este de 0,5%, perceput o singură dată la acordare. De asemenea, mai există și costul pentru evaluare imobilului, de 300 lei plus TVA, precum și alte cos-turi conexe (comisioanele de transfer interbancare, înregistrarea ipotecii, asigurarea imobilului). Dobânda la creditul imobiliar de maxim 30 de ani, este de 4,693% pe an (Euribor pe luna august, stabilit de bancă - 0,893% plus marja de 3,8%). La BRD, pentru a putea beneficia de creditul garantat de stat, trebuie să ai un venit minim de 400 de euro. Dobânda, pentru un credit contractat pe o perioadă de 10 - 20 de ani (inclusiv) se calculează în funcție de rata Euribor pe 3 luni plus marja băncii de 2,5%, iar pentru un credit pe o perioadă de 21 - 30 de ani, dobânda este Euribor plus 2,75%. Comisionul de gestiune lunară a soldului este de 0,1%, iar comisionul de gestiune anuală datorat FNGCIMM-ului este de 0,37% din sold. Raiffeisen Bank acordă creditul pentru „Prima Casă” atât în lei, cât și în euro. Dobânda este de 12,83%, pentru un credit în lei (Robor pe 3 luni plus marja de 2,5%), respectiv 5,12% (Euribor pe 3 luni plus 4%). Banca oferă consiliere spe-cializată prin personal dedicat și acceptă o gamă largă de venituri (salarii, pensii, venituri din chirii, venituri din activități independente). De asemenea, documentația este simplificată, nefiind necesară cartea de muncă pentru realizarea dosarului de proiect. La Bancpost poți opta pentru o perioadă de grație de până la 12 luni. În această perioadă, se vor plăti doar dobânda și comisionul lunar de administrare al FNGCIMM. Venitul minim pentru aplicant sau familie trebuie să fie de 350 de euro. Rata dobânzii este, pentru creditul în lei, de 13,3% (Robor 3 luni plus 4%), respectiv 3,36% (Euribor 3 luni plus 2,5%), pentru creditul în euro. Astfel, pentru un credit de 57.000 de euro, contractat pe o perioadă de 25 de ani, vei plăti în total 103.567 euro. Dacă iei un credit pentru „Prima Casă” de la Alpha Bank, ai o ofertă specială la asigurarea locuinței, prin societatea de asigurare parteneră, poți beneficia de un card de credit, fără taxa de emitere în primul an, sau poți plăti rata lunară prin Alpha Click, serviciul de Internet Banking, fără abonament sau taxă de conectare. Dobânda se calculează utilizând valoarea ratei Euribor și Robor plus marja de 1,12%, respectiv 10,3%. Dobânda anuală efectivă la Volksbank România la creditul imobiliar garantat de stat este de 5,43%, pentru euro și 13,84%, pentru lei. Evaluarea pentru locuința achiziționată va fi efectuată de bancă, pe costul său. La Piraues Bank România, dobânda variabilă este calculată ca suma dintre cotațiile Robor și Euribor, plus marja băncii de 2,5%, respectiv 4%. Aceleași dobânzi sunt aplicate și de UniCredit Țiriac Bank. Astfel, pentru un credit de 57.000 de euro pe 30 de ani, rata lunară va fi de 313 euro, iar pentru 40.000 de euro, suma lunară va ajunge la 220 de euro, cu o dobândă anuală efectivă de 5,3%. De asemenea, și banca cu capital de stat, CEC Bank, oferă credite prin programul „Prima Casă”. Dobânda este compusă din rata Robor pe 3 luni și marja de risc de 1,9%. În plus, clienții care apelează la creditul „Prima noastră casă” până la sfârșitul anului, pentru achiziționarea unei locuințe de maxim 60.000 de euro, vor beneficia de oferta promoțională ce are ca scop reducerea costurilor prin eliminarea comisionului de evaluare, preluarea de către bancă a costurilor aferente primei de asigurare, pentru primul an, precum și posibilitatea obținerii unui card de credit în baza aceleiași documentații.