Băncile ieftinesc creditele în lei

Băncile autohtone au început să promoveze puternic creditele de nevoi personale, încercând să impulsioneze consumul. Nu vă așteptați însă la credite cu buletinul. Noile produse sunt ceva mai „serioase”, vin cu asigurări de șomaj, dobânzi fixe și posibilitatea de a rambursa anticipat, fără costuri suplimentare prea mari. BRD atacă piața cu Expresso de Primăvară, un credit de nevoi personale cu o dobândă de 7% pe an, pe toată durata creditului, de cel mult cinci ani. Suma totală care poate fi împrumutată este de 60.000 lei și, în această perioadă, clienții băncii beneficiază de o reducere de 20% la comisionul de întocmire a dosarelor. La un credit de 50.000 lei, contractat pe o perioadă de 60 de luni, ratele lunare oscilează în jurul valorii de 1.100 lei. Oferta BRD este valabilă doar până pe 30 aprilie, după care dobânda revine la valoarea obișnuită, de 9,9%, 11%, respectiv 14,75% pe an, în funcție de durata contractului de creditare. Și CEC Bank a redus dobânda la creditele de nevoi personale în lei, cu 1,75 puncte procentuale. Dobânda curentă este de 10,4%, banca oferind și asigurare de viață și șomaj. Până pe 30 iunie, suma maximă care poate fi contractată a fost majorată de la 15.000 la 40.000 lei, iar perioada de creditare a fost extinsă de la 48 la 60 de luni. În plus, comisionul de acordare este de 0%. Potrivit CEC Bank, valoarea dobânzii anuale efective este de 14,93%, pentru un credit de 40.000 lei, pe cinci ani, cu 12 luni perioadă de grație. Nu în ultimul rând, cei care vor să ramburseze anticipat împrumutul nu plătesc niciun comision. După ultima micșorare a dobânzii cheie, și Raiffeisen Bank s-a înscris în grupul băncilor care au ieftinit creditele în lei. Oferta actuală este valabilă până la 30 septembrie și vizează creditele în lei garantate cu ipotecă Flexi Plus și Flexi Credit, care au o marjă de dobândă de 4,75%. De asemenea, au fost reduse și dobânzile variabile ale creditelor în lei pentru populație, fixate în raport cu ROBOR la șase luni, la fel ca în cazul creditelor Flexi. Și ING are o ofertă de primăvară – creditul de nevoi personale cu dobândă de 14,5%, prin care poate fi contractat un împrumut de 4.000 – 60.000 lei, pe o perioadă de până la zece ani. Promoția este valabilă până la data de 25 aprilie. Un credit de 10.000 lei, contractat pe zece ani, ar avea o rată lunară de 157 lei, la care se adaugă un comision unic de acordare (2%), asigurare de viață (40 lei/an), taxă de înregistrare în arhiva electronică (54 lei) și taxă analiză dosar (105 lei).