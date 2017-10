Băncile fac profit mare pe seama micilor afaceri

Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii este una dintre cele mai profitabile afaceri ale momentului. Băncile și instituțiile financiare nebancare (IFN), fie că sunt mici sau că sunt mai mari, se împrumută pe capete de la surorile mai mari din străinătate sau direct de la Uniunea Europeană, doar pentru a da mai departe IMM-urilor. „Este firesc. Peste 80% din firmele românești sunt IMM-uri, care acoperă minimum 75% din PIB și circa 60% din forța de muncă disponibilă. Cu alte cuvinte, băncile finanțează un segment dinamic, care va produce în continuu, din ce în ce mai mult, și va putea să își achite împrumuturile”, explică Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța. În această săptămână, spre exemplu, Banca Comercială Română (BCR) și BRD Groupe Societe Generale s-au împrumutat de 40 milioane euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pentru sprijinul micilor afaceri, cele două instituții fiind sprijinite și cu un grant de 10,2 milioane euro de la UE. Nici IFN-urile nu se lasă însă mai prejos. Express Finance a obținut un credit de 1 milion euro la Oikocredit, bani cu care va acorda finanțări IMM-urilor, potrivit Ziarului Financiar. Microcreditele vor putea fi contractate pentru proiecte de investiții, creșterea efectivului de animale (în cazul fermierilor), capital rulant și achiziția de mijloace de transport și echipamente. Valoarea împrumuturilor este de 1.000 – 25.000 euro, perioada de rambursare fiind de 36 de luni. Reprezentanții Express Finance estimează că valoarea medie a creditelor va fi de 5.000 euro. Fluxul mare de fonduri pentru micile afaceri se bazează pe principiul „Spend money to make money”. Și asta pentru că firmele românești nu își permit să meargă la cota de avarie acum, întrucât sunt „motivate” de concurența puternică a companiilor europene, atât la nivel național, cât și la nivelul uniunii. Odată cu integrarea în UE, micile afaceri au devenit extrem de vulnerabile pe piața internă, fiind băgate în corzi de firmele străine, care nu au nicio problemă în a ieși în pierdere în primii doi-trei ani de activitate, în condițiile în care reușesc să câștige o cotă importantă din piață. Ca să ajungă la nivelul concurenței, firmele autohtone au nevoie de o creștere importantă a cifrei de afaceri, până la maximum 50 milioane euro, întrucât acum se situează mult sub media comunitară. Așadar ciclul este simplu: împrumuturi - investiții - servicii mai bune - clienți mai mulți - profit - rambursare/refinanțare a creditelor - investiții - etc. Toată lumea câștigă, atât timp cât banii sunt folosiți cum trebuie și nu se ajunge la datorii și eventuale falimente. De altfel, creditele pentru IMM-uri au devenit, în ultimele 18 luni, principala armă a băncilor comerciale. Produsele pentru afacerile mici și mijlocii sunt construite cam la fel, caracteristicile cruciale fiind contribuția personală mică, dobânda scăzută, perioadă extinsă de rambursare cu posibilitatea prelungirii și împrumuturi de la 1.000 la 100.000 euro.