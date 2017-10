Băncile din România migrează către sate

În momentul de față, pe piața bancară își desfășoară activitatea aproximativ 40 de instituții bancare. La acestea, în viitor, este posibil să se alăture un număr semnificativ de bănci europene care așteaptă acordul Băncii Naționale a României pentru a-și putea începe activitatea la nivel național. Potrivit surselor de pe piața constănțeană, numărul acestora se ridică la aproximativ 50. În ciuda tuturor acestor aspecte, care lasă la prima impresie o senzație de aglomerare a băncilor în România, situația este departe de cea există în prezent în țările Uniunii Europene. Această opinie este confirmată inclusiv de bancheri care consideră că încă mai există loc și pentru alți jucători pe piață. „În momentul de față, gradul de bancarizare din România este mult sub media țărilor din Uniunea Europeană. Potrivit statisticilor, în România sunt înregistrate aproximativ 5.300 de unități bancare. Dacă facem un raport între numărul locuitorilor și cel a unităților bancare rezultă că o unitate deservește peste 4.000 de locuitori, ceea ce este foarte puțin dacă luăm în calcul că în UE media este de o unitate bancară la 2.300 de locuitori", a declarat, Eugen Sandu, directorul general a Băncii Române pentru Dezvoltare, sucursala Constanța. Unul dintre motivele care stau la baza acestei situații este tocmai faptul că băncile s-au orientat până acum prea puțin asupra mediului rural, majoritatea dintre acestea îndreptându-și atenți către orașe. „Curios este faptul că, deși este o aglomerare de bănci pe piață, încă mai există români care nu au nici măcar un cont. Tocmai din acest motiv, tot mai multe bănci sunt interesate acum să deschidă sucursale în mediul rural. Chiar noi avem o strategie în acest sens, la începutul acestui an inaugurând și prima unitate de tip «blitz» în comuna tulceană Jurilovca, urmând ca în perioada următoare să mai deschidem și alte asemenea unități", a mai adăugat directorul general. Anunțul nu este o noutate, despre această migrare vorbindu-se încă de anul trecut. În plus, chiar în urmă cu ceva timp, proaspătul președinte al Casei de Economii și Consemnațiuni anunțând că banca își va analiza prezența atât în mediul urban, cât și în mediul rural, urmând ca în funcție de aceasta să își stabilească și strategia pentru perioada imediat următoare.