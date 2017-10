Băncile din România au avut o evoluţie sănătoasă pe timp de recesiune

Băncile din România au avut o evoluție sănătoasă pe timp de recesiune

2009 a fost un an satisfăcător pentru instituțiile de creditare din România, care au obținut rezultate pozitive, în ciuda faptului că recesiunea a afectat grav celelalte sectoare economice. În decembrie 2009, comparativ cu aceeași lună a lui 2008, cele 42 de bănci care activează în țara noastră, dintre care 10 sucursale ale unor bănci străine, au înregistrat o creștere generală de 5,15% a activelor. Efectele crizei s-au resimțit în sectorul bancar în special prin scăderea volumului creditării. În decurs de un an, raportul dintre creditele acordate clientelei și depozitele atrase de la aceasta s-a diminuat cu aproape 10%, de la 122,03% la 112,80% Pe de altă parte, rata rentabilității activității de bază (calculată ca raport între veniturile operaționale și cheltuielile operaționale) s-a menținut ridicată. Dacă în decembrie 2008, aceasta era de 179,56%, după 12 luni de recesiune, a coborât la doar 156,35%. Este drept, în intervalul de referință, profitabilitatea s-a redus cam mult, dar important este că sectorul de creditare a încheiat anul 2009 pe plus. Dacă în decembrie 2008, sistemul bancar obținuse un profit net de 1,56 lei pentru fiecare leu acordat cu împrumut, în 2009, valoarea acestuia a scăzut la 0,24 lei. Cel mai important lucru pentru siguranța economiilor clienților este faptul că solvabilitatea a rămas ridicată. Ponderea creanțelor restante și îndoielnice din portofoliul de credite a crescut de la 0,32% la doar 1,46% pe perioada anului de criză.