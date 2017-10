Băncile au mărit dobânzile la creditele noi pentru populaţie

Băncile au mărit dobânzile la creditele noi pentru populație

Marţi, 01 Septembrie 2015

Băncile comerciale au majorat, în iulie, dobânzile la creditele noi pentru populație, atât în lei, cât și în valută, dar le-au redus pe cele la depozite pe toată linia, reiese din datele publicate de Banca Națională a României.Astfel, dobânzile percepute de bănci la creditele noi în lei acordate populației au urcat de la 6,48% pe an în iunie, la 6,84% pe an în iulie. În schimb, pentru firme, dobânzile au scăzut în perioada analizată, de la 4,86% pe an, la 4,69% pe an.Pentru creditele aflate în sold, dobânzile la lei au scăzut de la 8,22% pe an în iunie la 8,04% pe an în iulie, pentru populație, și de la 5,3% pe an la 5,26% pe an pentru firme. Dobânzile la creditele de consum în lei pentru populație aflate în sold rămân, însă, peste 10%, deși sunt în scădere ușoară.Pentru finanțările în euro nou acordate populației, băncile au solicitat dobânzi în creștere de la 5,08% în iunie, la 5,26% în iulie, însă pentru creditele de locuințe, dobânzile au scăzut la 4,59% în iulie de la 4,71% pe an cu o lună mai devreme. Pentru finanțarea firmelor, băncile au redus dobânzile la creditele noi de la 3,76% în iunie, la 3,51% pe an în iulie. La creditele aflate în sold, dobânzile s-au redus ușor atât la lei, cât și la euro.În privința depozitelor, dobânzile au scăzut la toate categoriile publicate de Banca Națională. Astfel, pentru depozitele în lei aflate în sold ale populației, media dobânzilor a ajuns la 2% pe an, ușor mai ridicate la depozitele de peste doi ani, respectiv 2,26%. Pentru firme, dobânzile acordate au scăzut la 1,06% în medie.La depozitele noi în lei, băncile au redus dobânzile, per ansamblu, la 1,13% pe an, iar la euro, media a ajuns la 0,65% pe an.