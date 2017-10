Bancherii fac profeţiile pe dos

Bancherii fac profețiile pe dos

Nimeni nu este profet în țara lui, cu atât mai puțin bancherii. Când îți spune un bancher că „e albă”, trebuie să te gândești dacă nu cumva e neagră, mai curând.Eu am propria experiență în această privință. Întotdeauna am tratat declarațiile bancherilor cu neîncredere și am avut de câștigat. Mi-aduc aminte de o întâmplare cu un depozit în lei la Banca Religiilor. Când l-am auzit pe Romică Dzogaliuc, vicepreședintele sucursalei din Constanța, vor-bind public despre stabilitatea băncii, am lăsat baltă toate treburile și m-am repezit să-mi retrag banii. Dacă aș fi întârziat, aș fi încurcat-o, căci banca a blocat toate conturile de a doua zi.Un ilustru exemplu de „profeție pe dos” ni l-a oferit Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României. În vara lui 2008, imediat după declanșarea crizei financiare globale, primul bancher al țării declara pe toate posturile de televiziune că avem de a face cu o criză în „V”. Cu alte cuvinte, recesiunea urma să se termine tot atât de rapid și de abrupt cum începuse.Cei peste doi ani de criză economică mondială au infirmat spusa lui Isărescu, demonstrând că lucrurile stau pe dos. Cei ce l-au crezut și nu au luat din timp măsuri de protejare a afacerilor au avut de suferit.Acum, românilor li se oferă o altă profeție. Cel ce o face este Radu Ghețea, președintele Asociației Române a Băncilor. Cei ce au credite în euro vor plăti mai mult la bănci, prognozează el. Iar drept argument, aduce decizia Băncii Central Europene de a majora dobânda-cheie cu 0,25%. Începând din 13 iulie 2011, ea va fi de 1,5%.Să-l credem, oare, pe Ghețea? Explicația lui este, în parte, rațională. Dacă BCE majorează dobânda, băncile europene vor dori să scumpească creditele, pentru a-și menține neștirbite profi-turile. Intervine însă și raportul cerere - ofertă, care poate să frâneze sau să împiedice creșterea dobânzilor la împrumuturi.Pe de altă parte, nu trebuie să neglijăm efectul pe care declarațiile bancherilor îl au asupra pieței. Afirmațiile lor nu sunt niciodată gratuite, ci interesate. Ele au rolul de a ghida comportamentul clienților. În ce direcție, puteți deduce singuri, stimați cititori.