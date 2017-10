Bancherii constănţeni ar da bani cu împrumut, dar nu prea găsesc clienţi credibili

Bancherii constănțeni ar da bani cu împrumut, dar nu prea găsesc clienți credibili

Bancherii constănțeni au ușa creditării deschisă larg, afirmă șefii de sucursale bancare contactați de cotidianul „Cuget Liber”. Momentul este favorabil pentru companiile interesate să obțină finanțare, căci dobânzile practicate pe piață au scăzut semnificativ față de acum un an sau doi.Băncile calculează dobânzile la împrumuturile în lei acordate clienților în funcție de ROBOR, la care adaugă propria marjă. Indicele ROBOR reprezintă rata medie a creditelor în lei acordate pe piața bancară, fiind stabilită de BNR. În urmă cu doi ani, aceasta era de 7 - 8%. Acum, variază între 1,5 - 1,8%. După cum se observă, diferența este uriașă. În aceste condiții, dobânzile la creditele acordate clienților serioși, care prezintă un risc foarte mic de insolvabilitate, pot coborî și sub 5%, afirmă bancherii.Băncile comerciale continuă să mențină garda sus. După experiența Marii Crize Economice din perioada 2009 - 2013, care a lăsat urme grele în portofoliile de credite, făcând să crească la cote nemaivăzute, de 22 - 25%, ponderea împrumuturilor neperformante, bancherii preferă să fie percepuți ca excesiv de prudenți. În condițiile în care piața imobiliară n-a ieșit din era glaciară a crizei, analiza de risc este mai importantă decât garanțiile imobiliare. De aceea, să nu vă mire că bancherii vă freacă de vă scot din minți până să vă acorde creditul sau că doi din trei solicitanți de împrumuturi sunt refuzați.Trebuie să știți că băncile nu stau cu mâinile în sân, așteptând să le pice clienții. Unul dintre marii bancheri locali mi-a destăinuit că vânează știrile despre investițiile din Constanța, publicate în ziarul „Cuget Liber”. Pornește pe urmele lor și lansează, imediat, ofertele de colaborare. În condițiile în care băncile comerciale sunt în concurență, informația de presă are valoarea aurului. Bancherul bine informat reușește să ajungă primul la potențialul client.Băncile comerciale au cele mai mari așteptări din partea operatorilor din portul Constanța. În anii de criză economică, aceștia au avut cel mai mare volum de investiții din județul nostru. În următorii trei - patru ani, tot portuarii vor fi în fruntea investitorilor.Sectorul turismului s-a maturizat și a acumulat capital și experiență managerială. Numărul turiștilor și cifrele de afaceri au crescut impresionant în ultimii trei ani. Este de așteptat ca unitățile hoteliere și de alimentație publică să fie interesate să își modernizeze serviciile și să apeleze la credite.Sectorul agricol continuă procesul de trecere de la agricultura de subzistență la marile exploatații, de la fărâmițarea proprietăților la concentrarea lor. Băncile sunt gata să sprijine această evoluție, acordând credite pentru achiziția de terenuri agricole, garantate chiar cu respectivele terenuri.Cererea de creditare este ridicată - spun bancherii -, dar când încep să cearnă sita, constată că rămâne prea puțin în ea. Mulți solicitanții au o istorie tenebroasă a afacerilor, cu pierderi, datorii la stat și la terți, insolvențe, contracte și plăți neonorate, lucrători neplătiți, administratori și manageri cu bube în cap, probleme cu Finanțele Publice, Poliția și asiguratorii. Cine are curaj să îi împrumute?Pe de altă parte, județul Constanța nu are o zestre prea mare de agenți economici. La sfârșitul anului 2014, existau 41.859 de entități economice active din punct de vedere juridic, din care 11.119 persoane fizice autorizate și 30.740 persoane juridice. Un număr important dintre acestea nu sunt active din punct de vedere comercial, altele sunt firme fantomă, multe au pierderi, datorii și o sumedenie de probleme. Când tragi linie, constați că firmele credibile pentru creditare sunt puține.Bancherii constănțeni ar vrea să aibă ca parteneri de afaceri IMM-urile, așa cum se întâmplă în vestul țării, dar constată că acest segment este puțin activ, slab capitalizat, volatil din punct de vedere al afacerilor și riscant din punct de vedere al creditării. Din acest motiv, sunt nevoiți să concureze în draci pe un număr redus de firme importante, puternice și credibile, în special din industria portuară.