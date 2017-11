Banca Transilvania semnează astăzi contractul pentru preluarea Bancpost

Vineri, 24 Noiembrie 2017

Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania a aprobat joi perfectarea tranzacției pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de către Eurobank Group în capitalul social al Bancpost, semnarea contractului urmând să aibă loc vineri.În cadrul tranzacției, BT dobândește și participații în capitalul social al societăților din Grupul Eurobank din România, respectiv ERB Retail Services IFN SA și ERB Leasing IFN SA”, arată un comunicat al băncii, informează News.ro.Oficialii băncii spun că atât Banca Transilvania cât și Bancpost vor acționa ca entități separate până la finalizarea tranzacției, urmând ca doar după această dată să aibă loc procesul de integrare a Bancpost în cadrul BT.”Integrarea Bancpost SA în cadrul BT va avea loc după îndeplinirea procedurilor legale și după solicitarea și obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autoritățtilor competente”, mai informează comunicatul.Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua instituție de credit după active de pe piața românească, a raportat în primele nouă luni un profit net de 779,8 milioane lei, în creștere cu aproape 19%, față de perioada similară a anului anterior, de 657 milioane lei.De asemenea, banca a înregistrat venituri nete din dobânzi în sumă de 1,32 miliarde lei, mai mare cu 4% față de perioada ianuarie-septembrie 2016.Activele totale ale băncii se ridicau la sfârșitul lunii septembrie la 54,9 miliarde lei, în creștere cu 6%, comparativ cu finalul anului trecut.Grupul Financiar Banca Transilvania, din care face parte banca, a avut un profit net de 829,48 milioane lei în perioada ianuarie-septembrie, mai mare cu 19%, de la 697,9 milioane lei la sfârșitul lunii septembrie 2016. Grupul BT a încheiat primele nouă luni ale acestui an cu active de 55,1 miliarde lei, din care banca deține 54,9 miliarde lei. Creditele nete – incluzând leasing – reprezintă 54,3% din activele Grupului Financiar BT.De asemenea, banca a anunțat luna aceasta că, împreună cu acționarul său, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), intenționează să achiziționeze un pachet inițial de peste 39% din Victoriabank, a treia bancă în topul băncilor din Republica Moldova.Banca Transilvania are o capitalizare de 9,31 miliarde lei.Anul trecut, Banca Transilvania a depășit în premieră BRD și a urcat pe poziția a doua în clasamentul băncilor românești după valoarea activelor, în urma BCR, care a rămas liderul pieței.Banca Transilvania (TLV) are un acționariat divers, care include investitori instituționali și oameni de afaceri din Cluj.