Banca Românească şi Piraeus Bank se pregătesc de fuziune

Banca Românească și Piraeus Bank se pregătesc de fuziune

Ştire online publicată Luni, 18 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Românească și Piraeus Bank sunt în negocieri de fuziune. Sunt cele mai mici subsidiare grecești din România. Dar, împreună ar intra în top 10 și ar avea dimensiuni asemănătoare cu celelalte două bănci patronate de greci, Alpha și Bancpost. Fuziunea va avea caracteristicile unei preluări. Banca Româneacă își va păstra numele și va asigura și conducerea noii instituții financiare. Piraeus oricum era pe picior de plecare și a mai fost în negocieri pentru vânzarea operațiunilor din România. Însă fondul de investiții american interesat nu a mai făcut o ofertă concretă.Negocierile dintre Banca Românească și Piraeus Bank sunt într-un stadiu avansat, spun surse citate de Profit.ro, iar cele două subsidiare grecești încearcă să vadă în ce măsură sunt compatibile portofoliile lor. Negocierile de fuziune au atins și problema numelui nou înființatei bănci. Se va numi Banca Româneacă. Și tot de la Banca Românească vor fi și directorii. Dacă acționarii Piraeus vor avea un cuvând de spus în noua instituție fianciară depinde de procedura prin care va fi realizată fuziunea.Piraeus gestionează credite de 765 de milioane de euro și depozite de 853 de milioane de euro. Pentru Banca Românească, membră a grupului elen National Bank of Greece, nu există date defalcate pentru activitatea din țara noastră.Se știe însă că are o cotă de piață ușor mai mică decât Piraeus. Cele două bănci grecești aflate în negocieri de fuziune au fost vecine anul trecut în clasamentul activelor din sistemul bancar românesc. Piraeus a ocupat locul 13, Banca Românească, locul 14.Dacă și-ar uni forțele, cota lor de piață combinată le-ar trimite pe locul 9, între celelalte două bănci grecești din România, Alpha Bank și Bancpost. Înscrierea noului grup financiar sub numele Banca Românească va însemna pentru Piraeus o ieșire din țara noastră pe care oricum o plănuia. Anul trecut, fondul american de investiții JC Flowers plănuia să preia la pachet atât afacerile Piraeus din România cât și pe cele ale Băncii Carpatica. Negocierile au eșuat și, în vreme ce Carpatica a fost preluată în cele din urmă de Nextebank, Piraeus a rămas în căutarea unui cumpărător.Planurile de vânzare fac parte din strategia băncii mamă de la Atena a-și reduce prezența în afara Greciei. Și, înaintea negocierilor din România, National Bank of Greece și Piraeus ar fi negogiat o fiziune și în Bulgaria. Potrivit presei de la sud de Dunăre, condițiile ar fi fost asemănătoare cu cele de aici. Afacerile Piraeus urmau să fie absorbite de cele ale National Bank of Greece. Însă discuțiile din Bulgaria nu au ajuns deocamdată nicăieri.Pe lângă presiunuile pe care le-au pus crizele politice de la Atena pe afacerile lor, Piraeus și Banca Românească au fost prinse și în criza francilor. Înainte de 2008 au acordat un volum mare de credite în moneda elvețiană. Piraeus pregătește un program de conversie a acestor împrumuturi, dar mai înainte vrea să vadă ce clienți pot benefica de program. Piraeus a vândut anul trecut un pachet de restanțe care i-au redus creditele neperformante din portofoliu de la 25% la doar 4%.