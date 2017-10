Banca rămâne principalul partener al fermierului constănţean, pentru finanţarea campaniei agricole

În ciuda crizei,

Banca rămâne principalul partener al fermierului constănțean, pentru finanțarea campaniei agricole

Finanțarea este principala problemă a sectorului agricol din județ, în condițiile în care, în acest an, producția s-a înjumătățit față de 2008, iar prețul scăzut al cerealelor a compromis practic veniturile fermierilor. Agricultorii constănțeni se bazează în continuare pe contractarea de credite agricole, în ciuda garanțiilor exagerate cerute. Președintele României, Traian Băsescu a atacat dur băncile, în weekend, la deschiderea târgului agricol de la Romexpo, pentru că nu dau credite fermierilor și frânează dezvoltarea României. Cu toate acestea, pentru fermierii constănțeni, banca rămâne principalul partener atunci când vine vorba de finanțarea campaniei agricole din această toamnă. „Am în plan să contractez un credit agricol de la CEC Bank, în perioada următoare. Am luat credit și toamna trecută când reticența băncilor pentru finanțare crescuse semnificativ. Dobânda a fost undeva la 16 - 17%. Sper ca anul acesta dobânda să fie ceva mai mică”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Ștefania Cealera, fermier din Oltina. Șanse mici însă pentru ca producătorul agricol să ia credit la o dobânda mai mică față de 2008! În general, dobânzile la creditele agricole în lei sunt de aproximativ 20 - 25%. „Mă gândesc să iau un credit agricol pentru continuarea campaniei de înființare a culturilor. Nu am ce face. Pe lângă dobânda mare, banca mai cere și garanții de două - trei ori mai mari decât valoarea creditului. În Bulgaria, spre exemplu, garanția fermierului este producția agricolă viitoare. Așa este și normal. În România, trebuie să vii cu garanții imobiliare din oraș, pentru a putea fi eligibil”, a precizat Gheorghe Lămureanu, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța. Pe lângă creditele bancare, alternative de finanțare nu mai există. Doar banii obținuți din alte afaceri mai salvează agricultura românească. Spre exemplu, Gheorghe Nicea, fermier con-stănțean, obține fondurile pentru înființarea culturilor agricole dintr-o altă activitate pe care o desfășoară, cea de comerț, potrivit spuselor acestuia. „Atuul meu este că sunt producător certificat de sămânță. Practic, nu mai trebuie să cheltuiesc bani pentru procurarea semințelor de cereale, ceea ce îmi ușurează semnificativ munca”, a explicat și Ștefania Cealera. De veniturile din valorificarea producției agricole nu se poate pune problema, cel puțin nu anul acesta. Producția cerealelor a scăzut pe linie, de la grâu, până la rapiță, orz și floarea-soarelui. Prețul de vânzare a acoperit foarte puțin din cheltuielile suportate de fermier, de la înființare până la recoltarea culturilor agricole. În plus, achizitorii nu mai finan-țează demult sectorul, potrivit producătorilor agricoli locali. „Nu se mai pune problema de așa ceva. Din păcate, nu mai investește nimeni în agricultură. Sectorul agricol românesc a devenit complet neinteresant, pentru astfel de oameni”, a mai spus Gheorghe Lămureanu. Evident, mai rămân și speranțele fermierilor că, de această dată, statul își va respecta promisiunea și va acorda ajutoarele financiare cuvenite la timp, iar în județul Constanța, va fi declarată starea de calamitate. Mai mult speranțe, pentru că fermierii nu se mai bazează demult pe banii de la stat și Uniunea Europeană, ca o sursă de venituri sigură, pentru anul în curs!