Banca naţională dă startul relaxării creditării

Banca națională dă startul relaxării creditării

Banca Naționalăa României (BNR) a redus ieri dobânda de politică monetară, de la 9,5 la 9%, conform așteptărilor bancherilor și specialiștilor din piață. O mare surpriză a fost însă coborârea nivelului minim obligatoriu al rezervelor băncilor, atât la pasivele în lei, cât și la cele în valută. Astfel, nivelul RMO a fost redus de la 18 la 15%, pentru pasivele în lei, și de la 40 la 35%, pentru cele în valută. Banca centrală dă astfel un prim semn de relaxare a politicii monetare, care depinde însă, „în mod crucial și critic, de întărirea politicii fiscale și salariale”, după cum a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al BNR. „Mixul de politici economice din 2008 a fost unul nefericit, în condițiile în care politica fiscală și salarială a fost relaxată, iar politica monetară a fost extrem de dură. La echilibru se va ajunge doar dacă politica salarială și cea fiscală se vor întări”, a mai spus Lazea. Bancherii contactați de Cuget Liber au declarat că măsura BNR va avea ca efect direct revigorarea creditării, în special pe segmentul persoanelor juridice, fapt care ar putea ajuta și absorbția de fonduri structurale, pe schemele din Programul Operațional Sectorial care sunt deschise acum, în special datorită posibilității IMM-urilor de a contracta împrumuturi pentru co-finanțare. Din estimările BNR, reducerea RMO la pasivele în lei și valută eliberează în piață circa 9 miliarde lei (2,1 miliarde euro), din care 4 miliarde doar de la scăderea rezervelor minime la pasivele în moneda națională. Decizia băncii naționale are și rolul de a menține interesul băncilor-mamă de a-și susține în continuare subsidiarele din România. Reprezentanții BNR mai spun că băncile grecești și cele austriece nu dau semne de retragere de pe piață, pentru că zona Balcanilor este una de mare interes pentru ele. „Aici este adevăratul lor centru de acțiune. Băncile spaniole și cele germane au altă zonă de interes. Faptul că băncile grecești au fost de acord ca testele de stres să fie publicate la nivel individual reprezintă o dovadă de transparență”, a mai spus Valentin Lazea, citat de NewsIn. De la începutul acestui an, BNR a coborât dobânda cheie cu 1,25 puncte procentuale, de la 10,25 la 9%. Economiștii sunt de părere că scăderea dobânzii cheie era necesară, în urma deteriorării puternice a mediului economic. În primul trimestru, produsul intern brut al României a scăzut cu 6,2%, față de perioada similară din 2008, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Pe lângă aceste decizii, banca centrală a mai anunțat ieri că va continua să utilizeze activ operațiunile de piață, „în vederea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar”. Deciziile BNR r Reducerea dobânzii cheie de la 9,5 la 9% r Coborârea rezervelor minime obligatorii, de la 18 la 15% pentru pasivele în lei și de la 40 la 35% pentru cele în valută r Dobânzile la creditul lombard scad automat de la 13,5 la 13% pe an r Dobânda la facilitatea de depozit a BNR scade de la 5,5 la 5% pe an