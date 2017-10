Banca Mondială va susține România pentru finanţarea autostrăzii Ploieşti-Braşov

Banca Mondială va susține România pentru finanțarea autostrăzii Ploiești-Brașov

Ştire online publicată Miercuri, 18 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a discutat, la Washington, cu vicepreședintele Băncii Mondiale, Cyril Muller, în vederea acordării unei finanțări pentru autostrada Ploiești-Brașov, informează romanialibera.ro.„Banca și-a declarat sprijinul, urmând să demareze deja prima misiune tehnică în 30 octombrie”, a anunțat miercuri Ministerul Finanțelor.Ionuț Mișa a participat, în perioada 11-16 octombrie, la Reuniunea anuală a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, la Washington - eveniment la care România participă din anul 1972.Ministrul Finanțelor a avut o serie de întâlniri care au vizat discuții despre strategia fiscal-bugetară 2017-2019, dând asigurări că „România își va menține deficitul bugetar sub 3% în 2017 și 2018”, precizează Finanțele.Agenda delegației române a cuprins și întâlniri cu reprezentanții Băncii Mondiale (BM), ministrul Ionuț Mișa apreciind sprijinul Băncii în convenirea celor mai eficiente soluții pentru depășirea obstacolelor întâmpinate în implementarea proiectelor susținute din împrumuturile incluse în portofoliul actual.„Un element important al discuției l-a reprezentat cel referitor la proiectele mari de infrastructură. Astfel, ministrul român de Finanțe, Ionuț Mișa, a discutat cu vicepreședintele BM, Cyril Muller, în vederea unei finanțări pentru autostrada Ploiești – Brașov. Banca și-a declarat sprijinul, urmând să demareze deja prima misiune tehnică începând cu data de 30 octombrie 2017”, menționează Ministerul Finanțelor.Un alt punct important al discuției s-a referit la „implicarea activă a specialiștilor BM, împreună cu alte instituții financiare internaționale, în privința celor 8 spitale regionale pe care autoritățile române le consideră o prioritate pentru cetățeni”.„Obiectivele de dezvoltare urmărite în cadrul proiectelor actuale sunt în continuare prioritare. În privința noilor proiecte, avem în vedere clarificarea ariilor de interes/obiectivelor care pot beneficia de asistență tehnică și/sau financiară a Băncii, plecând de la prioritățile prezentate de Guvernul României”, a susținut oficialul român.Cu ocazia prezenței la reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale, ministrul Ionuț Mișa a participat și la o masă rotundă cu reprezentanții unor companii membre ale Consiliului de Afaceri Americano – Român (AMRO). Oficialul român a precizat că România oferă oportunități multiple companiilor americane, în special în domenii precum apărarea, cercetarea – dezvoltarea, domeniul sănătății sau infrastructura, invitând companiile prezente la reuniune să exploreze noi posibilități de extindere a activităților lor din țara noastră.Programul ministrului român la Washington a inclus, totodată, întâlniri cu reprezentanți ai Constituentei Olandeze (din care face parte și România), cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), dar și cu cei ai IFC (Corporația Financiară Internațională). Ministrul Finanțelor a fost însoțit la Washington de secretarii de stat cu atribuții pe relația cu instituțiile financiare internaționale și fiscalitate.Marius Nica: Am convins BM să gestionăm împreună proiectulNoul ministrul delegat pentru Fondurile Europene, Marius Nica, a declarat, la începutul ședinței de Guvern de miercuri, că Banca Mondială a fost de acord să gestioneze împreună cu autoritățile române construirea autostrăzii Ploiești-Brașov.”În urma discuțiilor purtate în ultimele șase luni, am reușit să convingem Banca Mondială să ne acorde sprijinul și să gestionăm împreună proiectul de autostradă Ploiești-Brașov”, a declarat Marius Nica.Totodată, Nica i-a propus premierului Mihai Tudose să aibă o întâlnire cu directorii autorităților de management ale fondurilor europene astfel încât să fie impulsionat procesul de absorbție. ”Cu mare drag”, a răspuns premierul.Și fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, le-a spus reprezentanților autorităților locale din județele Prahova și Brașov, pe 15 septembrie, că avusese deja o primă întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale pe această temă. „Așa cum bine știți, decizia la nivel guvernamental este să construim Autostrada București-Brașov cu sprijinul Băncii Mondiale. Putem spune că acest proiect se numără printre prioritățile absolute de infrastructură rutieră, așa că insist să îl tratați și dumneavoastră cu cea mai mare seriozitate”, spunea ministrul.