Banca Comercială Carpatica a revizuit în creştere profitul pe 2009

Banca Comercială Carpatica a revizuit în creștere profitul pe 2009

Ştire online publicată Miercuri, 18 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Banca Comercială Carpatica (BCC) anticipează un profit net de 7,2 milioane lei pentru anul în curs, de nouă ori mai mare decât cel din 2008 și cu 7% peste nivelul estimat în aprilie. Acționarii băncii au aprobat deja modificarea bugetului de venituri și cheltuieli în acest sens, după ce, în luna aprilie, estimau un profit mai mic, de 6,73 milioane lei. În aceste condiții, profitul băncii ar crește de nouă ori față de anul 2008, când banca s-a concentrat pe gestionarea portofoliului pe termen mediu și lung, în detrimentul rezultatelor și al cotei de piață. În același timp, profitul brut estimat de BCC pentru întregul an 2009 se ridică la 8,57 milioane lei. Veniturile totale ale băncii urmează să ajungă, conform estimărilor, la 620 milioane lei, în creștere cu 0,88% față de cele estimate anterior, iar cheltuielile vor totaliza 611,44 milioane lei. În același timp, rentabilitatea capitalului propriu (ROE) se va plasa la 2,63%, iar rentabilitatea activelor (ROA) va fi de 0,23%, arată acționarii BCC. La sfârșitul acestui an, banca se așteaptă să aibă active totale de 3,1 miliarde lei, în creștere cu 35,4% față de finalul anului precedent. Soldul creditelor acordate de bancă la finalul lui 2009 este estimat la 1,408 miliarde lei, în creștere cu 5,1% față de cel de la finalul lui 2008, și va reprezenta 45,42% din totalul activelor și 49,82% din sursele atrase și împrumutate. De asemenea, noile estimări ale acționarilor BCC arată un sold al depozitelor atrase de la clienții nebancari de 2,21 miliarde lei, la 31 decembrie 2009, în timp ce soldul depozitelor atrase de la instituții financiare ar urma să ajungă la 218,7 milioane lei, la finalul acestui an. În primele nouă luni din 2009, BCC a înregistrat un profit brut de circa 6 milioane lei, în creștere de patru ori față de rezultatul obținut în intervalul similar al anului trecut, potrivit datelor preliminare prezentate recent de bancă. În primele nouă luni ale acestui an, provizioanele băncii au crescut cu 9,1 milioane lei. Recent, Banca Comercială Carpatica a încheiat o majorare de capital, în urma căreia a reușit să strângă 26,82 milioane lei, după ce acționarii au subscris 96% din titlurile nou emise. Astfel, noul capital social al băncii va fi de 228,076 milioane lei, împărțit în 2,28 miliarde de acțiuni, cu valoarea nominală de 0,10 lei.