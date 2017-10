Relaxarea creditării continuă

Banca centrală a redus dobânda cheie, de la 9 la 8,5%

Banca Națională a României (BNR) a decis ieri să reducă dobânda de politică monetară, de la 9 la 8,5% pe an și să reducă nivelul rezervelor minime la valută, de la 35 la 30%. Majoritatea membrilor Asociației Analiștilor Financiar - Bancari din România (AAFBR) se așteptau la reducerea dobânzii cheie cu jumătate de punct procentual, la 8,50%, însă mizau pe menținerea ratelor rezervelor minime obligatorii în lei și în valută. De asemenea, consiliul de administrație al BNR a decis să reducă scadența operațiunilor de tip repo, de injectare de bani în piață, de la o lună la o săptămână, potrivit comunicatului oficial trimis de bancă. Astfel, dobânda cheie revine la nivelul din februarie - martie 2008, când banca centrală impunea un trend de înăsprire a politicii monetare. De la începutul acestui an, BNR a coborât dobânda cheie cu 1,75 puncte procentuale, de la 10,25 la 8,50% pe an. În urma deciziei de ieri, scad automat și dobânzile la facilitatea de credit (lombard), de la 13 la 12,5% pe an, și la facilitatea de depozit, de la 5 la 4,5%, acestea fiind sunt fixate la plus - minus 4 puncte procentuale față de dobânda cheie. Scăderea rezervelor minime obligatorii la valută a surprins majoritatea analiștilor, care mizau pe o mișcare mai prudentă, de menținere a nivelului actual, pentru ca banca centrală să poată analiza efectele deciziei de la ultima ședință, în care a scăzut RMO la pasivele în lei și în valută - de la 18 la 15% pentru pasivele în lei și de la 40 la 35% la cele în valută cu scadență reziduală mai mică de 2 ani. Decizia de reducere a rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută cu scadența mai mică de doi ani, de la 35 la 30%, se va aplica începând cu 24 august. Potrivit economiștilor, scăderea dobânzii cheie era necesară, în urma deteriorării peste așteptări a mediului economic în primul trimestru - PIB-ul României a scăzut cu 6,2%, în primele trei luni din 2009, comparativ cu perioada similară din 2008. Deciziile BNR // Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la un nivel de 8,5%, începând de astăzi // Reducerea ratei rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută cu scadențe reziduale de sub doi ani ale instituțiilor de credit la nivelul de 30%, de la 35%, începând cu perioada 24 august - 23 septembrie // Utilizarea activă a operațiunilor de piață în vederea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar și reducerea scadenței principalului instrument de politică monetară, operațiunile repo efectuate prin licitație, de la o lună la o săptămână.