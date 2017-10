Bachus şi în insolvenţă, şi pe mâna procurorilor

Bachus și în insolvență, și pe mâna procurorilor

Inspectorii fiscali din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța au luat la puricat afacerile firmei Bachus SA, din Constanța. Acesta are ca obiect principal de activitate „fabricarea vinurilor din struguri”.Oamenii fiscului au umplut procesul verbal cu o mulțime de constatări. Astfel, valoarea chel-tuielilor nedeductibile fiscal, sta-bilite suplimentar s-a ridicat la: suma de 3.449.497 lei, în 2008, suma de 3.551.064 lei în 2009 și 320.319 lei în trimestrul I 2010.Au fost constatate sume de natura veniturilor, în valoare de 3.297.156 lei (reprezentând des-cărcări de gestiune de produse finite), care nu se regăseau în venituri. În august 2008, socie-tatea și-a diminuat veniturile în mod nejustificat cu suma de 378.000 lei. În ianuarie 2010, și-a diminuat stocurile concomitent cu veniturile din producția sto-cată, cu suma de 3.205.167,43 lei. A rezultat impozit pe profit stabilit suplimentar în suma de 1.314.338 lei și diminuarea pierderii fiscale cu suma de 7.724.113 lei. S-a stabilit că firma are TVA de plată suplimentară în valoare de 2.286.620 lei.Pentru o parte din faptele constatate, inspecția fiscală a aplicat legislația privind proce-dura insolvenței, pentru un prejudiciu estimat în sumă de 2.937.699 lei, compus din: impozit pe profit - 1.338.712 lei, TVA - 1.598.987 lei. În plus, Bachus a fost dată în grija Parchetului de pe lângă Jude-cătoria Constanța.