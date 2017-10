Aviz amatorilor! Locuinţele ANL se pot cumpăra prin programul „Prima Casă”

Aviz amatorilor! Locuințele ANL se pot cumpăra prin programul „Prima Casă”

Veste foarte bună pentru chiriașii ANL! Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), a lansat procedura de cumpărare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, prin programul „Prima Casă”. De asemenea, locuințele pot fi achiziționate și prin diverse alte credite ipotecare obținute de la bănci.În ultima lună, Guvernul a adoptat măsuri care să faciliteze achiziția locuinței pe care o dețin chiriașii din blocurile construite prin programul ANL „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, inclusiv prin facilitarea contractării de credite garantate de stat, prin programul „Prima Casă”. Aceștia beneficiază, în anul 2013, de un plafon de garantare în valoare de 500.000.000 de lei pentru contractarea de credite prin acest program și de o valoare de înlocuire de 326 de euro/mp.Partenerii MDRAP și ANL în această procedură sunt instituțiile bancare și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.Titularii contractelor de închiriere pot cumpăra locuința după primul an de chirie. În acest sens, ei trebuie să adreseze o cerere autorităților locale în administrarea cărora se află imobilele.Programul „Locuințe pentru tineri destinate închirierii” este implementat de ANL și finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Acesta are ca obiectiv să faciliteze obținerea, de către tinerii sub 35 de ani, a unei locuințe cu chirie. Vânzarea acestor locuințe către actualii chiriași are ca scop obținerea de noi resurse ce vor fi utilizate pentru finanțarea în continuare a programelor destinate îmbunătățirii accesului la locuințe.Din anul 2001, prin Programul „Locuințe pentru tineri”, au fost recepționate, la nivel național, 30.840 de locuințe.