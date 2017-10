Avicola Lumina, cea mai tare-n ouă!

Luni, 29 Noiembrie 2010.

De multe ori, mai ales în actualul context economic, tindem să ne uităm tot mai des la prețul produselor decât la calitatea lor, atunci când facem cumpărături. Românii au ajuns să-și drămuiască fiecare leuț, în speranța că, puțin câte puțin, vor face economii. Însă, atunci când e vorba de hrană, chibzuiala nu face tot timpul casă bună cu sănătatea și calitatea produselor. De aceea, mult mai important este ceea ce băgăm în gură, decât economia de câțiva lei pe care o facem. Cel mai mare producător de ouă din județul Constanța își are sediul în localitatea Lumina. Din februarie 2008, Avicola Lumina a fost preluată de Agricola Internațional Bacău, firmă sub brandul căreia își desfășoară și în prezent activitatea. Societatea, care are un număr de 138 de angajați, are o producție de 250.000 de ouă pe zi, ceea ce face din ea cel mai mare agent economic de profil din Constanța și regiunea de SE a României. 250.000 de ouă pe zi „Creștem un efectiv de 300.000 de găini care produc ouă de consum, vândute sub brandul Agricola în toată țara, în marile lanțuri comerciale. De asemenea, în Constanța avem propriul magazin de desfacere, în piața CET, iar în curând vom inaugura alte trei, patru unități de acest gen”, ne-a declarat Vasile Bunduc, directorul general al Avicola Lumina. Dar de ce sunt atât de cunoscute ouăle de la Lumina? „În alimentația păsărilor folosim doar cereale și șroturi, produse 100% naturale. Nu adăugăm coloranți, așa cum fac unii pentru a da o culoare mai închisă gălbenușului. De aceea, putem să garantăm pentru calitatea și prospețimea produselor noastre. Cei care tot spun că nu se compară oul de țară cu cel cumpărat au dreptate, dar nu în sensul pe care îl vor ei. Ouăle noastre sunt mult mai proaspete, calitatea este moni-torizată continuu, se poate face un istoric exact, de la data ouării până la ce a mâncat găina. În ceea ce privește conținutul, nu există nicio diferență între cele două ouă, doar că cel de țară are gălbenușul mai portocaliu fiindcă țăranii folosesc în alimentația găinilor doar porumb, în timp ce noi oferim o alimentație mult mai completă, în care intră și grâu și alte cereale. De asemenea, găinile sunt mult mai sănătoase, monitori-zate permanent și nu riscăm nicio surpriză neplăcută”, a mai adăugat directorul de la Avicola Lumina. Deși în prezent produsele sunt prezente în magazine sub marca Agricola Bacău, cei de la Lumina doresc ca, în scurt timp, să se impună ca un brand local. Asta pentru ca toți constănțenii să știe că pot mânca ouă proaspete produse în județul lor și nu transportate de cine știe unde de prin țară sau din străinătate. Pentru aceasta, Avicola Lumina va deschide, în viitorul apropiat, mai multe magazine în Constanța și își va dezvolta puncte de desfacere în întreg județul. În prezent, ouăle de la Lumina pot fi găsite în hipermaketuri și în propriul magazin din piața CET, care funcționează sub moto-ul „Ce a fost mai întâi? Oul sau găina?”. Sigur pe gustul tău! Deși este lider necontestat în ceea ce privește producția de ouă în această zonă a pieței, marile problemele ale societății vin de la legislația lacunară, care încurajează concurența neloială a producătorilor din afară, în special din Polonia. „Polonezii au TVA de 5% pentru ouă, eu plătesc 24%. Producătorii beneficiază de subvenții importante din partea statului, noi nu primim nimic. Nimeni nu se interesează de trasabilitatea ouălor de import, dând astfel posibilitatea să se facă evaziune fiscală. De cealaltă parte, noi suntem verificați și monitorizați continuu, obligați să facem investiții majore. De aceea, uneori poate că veți găsi ouă de import mai ieftine decât cele ale noastre, însă nu aveți nicio garanție a calității și a prospețimii, fiindcă este aproape imposibil de verificat când a fost produs oul, cât a stat în depozite, cât timp a făcut pe drum. Nu întotdeauna ce e mai ieftin e și cel mai bun”, ne-a declarat Vasile Bunduc. Avicola Lumina a câștigat locul 1 în topul județean al firmelor organizat de CCINA, la categoria „creșterea animalelor“. Constănțenii sau agenții economici interesați pot găsi produsele de la Avicola Lumina la sediul societății (loc. Lumina, str. Tulcei, tel. 0241-251.150), în magazinul din piața CET și în hipermarketuri. Avicola Lumina derulează în prezent un proiect FEDAR de retehnologizare și achiziție de echipamente moderne care să asigure un confort sporit păsărilor, conform cerințelor U.E. Programul european de investiții are o valoare de 2,4 milioane de euro.