Avem o misiune importantă: să-i apărăm pe cei 10.000 de marinari români care mai navigă!

OARE SE VA SPARGE BUBA ?

Sint activi numai jumatate din cauza lipsei locurilor de munca si asta se datoreaza lipsei de interes si a firmelor de crewing care nu prea vor sa aiba de a face in special cu nebrevetati si poate si a sindicatului care nu se implca in concurenta cu navigatorii asiatici in special mult mai slab pregatiti.Pe situ-rile de recrutare apar oferte pe care multi din cei care vor sa mai navige, sanatosi si au si acte platite cu greu nu se pot atinge din cauza unor cerinte aberante de genul limitei de virsta (amendabil defapt de catre CEDO),lipsei unui an sau doi la SEA SERVICE ptr ei reprezintind o crima sau cerinta mai multor voiaje pe tip de nava in special la masina unde orice masinist cu peste 20 experienta se poate descurca instant in orice conditii indifferent cit timp nu a navigat.Daca reprezentantii firmelor de crewing ar insista sa ajute acesti oameni cu aceste lipsuri pe linga armatori, care se datoreaza tot refuzului repetat a altor firme de crewing de ai ajuta sa plece si sa intre in circuit,am avea mult mai multi navigatori si va fi bine ptr toate partile implicate,Refuzul de ajuta oamenii pe criterii stupide duce armatorii catre filipinezi ...etc.Sindicatul sa urmareasca anunturile de oferte si sa traga de mineca pe cei care sar calul (firmele de crewing) amintindu-le ca saracii oameni au fost pusi in imposibilitate de a munci tot din refuzul colegilor lor.Sint oameni care doboara muntii la peste 50 ani si sint dati la o parte(chiar si ofiteri) ca si paraplegicii.Daca ai stat deoparte 2-3 ani nu inseamna ca ai vrut tu ,asta din cauza ca mereu ti s-a gasit nod in papura sa nu pleci,ba ca nu e nava,ba ,virsta,ba motorul...etc si culmea daca intrebi de ce dau vina mereu pe armator.Am vrut sa ma descarc si sa scriu atitea in adaos la ce a declarat dmn cmdt mai sus ca am ajuns sa cersim pe la usi fara sa ne bage nimeni in seama,oameni cu peste 20 ani pe mare.