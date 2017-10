Conform unei propuneri din Camera Deputaților

Autovehiculele care nu circulă pe drumurile publice, obligate să se asigure RCA

Comisia pentru transporturi a Camerei Deputaților dezbate spinoasa problemă a asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA). Discuțiile au început de la protestul transportatorilor față de scumpirea peste măsură a polițelor.Constănțenii sunt contraUna dintre propunerile formulate în comisie are în vedere condiționarea achitării impozitelor pe autoturisme de plata polițelor RCA. Astfel spus, atunci când contribuabilul posesor de autovehicul se va prezenta la ghișeul serviciului de impozite și taxe al primăriei, i se va cere să prezinte polița RCA. Dacă nu o are, nu va putea achita impozitul pe locuință și pe mijlocul auto, riscând să plătească majorări și penalizări.Nu știm cine a făcut propunerea, dar se cunoaște că Marius Vorniceanu, vice-președintele Autorității de Supraveghere Financiară, a declarat că este de acord cu ea. Cu susținere din partea ASF, pro-punerea ar putea deveni literă de lege.Majoritatea conducătorilor auto nu au auzit ce li se pregătește, după cum a demonstrat-o sondajul jurnalistic pe care l-am efectuat, în cursul zilei de ieri. După ce au aflat în ce constă propunerea, niciunul nu a fost de acord cu ea.„Eu sunt fermier - a declarat Constantin Ștefu (32 de ani). Am o mașină papuc, pe care o folosesc doar vara și toamna, în campania agricolă, pentru a transporta recolta. O asigur doar șase luni pe an, cât o folosesc, începând din vară. Prin introducerea acestei condiționări, mă vor obliga să achit RCA de la începutul anului. Nu este corect!”„Avem o rulotă, pe care o folosim doar vara, când plecăm în concediu. De aceea o asigurăm RCA doar șase luni. Nu înțeleg de ce ar trebui să o asigurăm și pentru perioada în care nu e în circulație” - și-a exprimat nemulțumirea Andreea Rotund-Maier (specialist marketing, 32 ani).„Prezența în trafic a autovehiculelor neasigurate este o problemă gravă. Din cauza lor, conducătorii auto corecți au de suferit, fiind nevoiți să se adre-seze instanțelor de judecată pentru recuperarea daunelor. Aceeași problemă o avem cu autovehiculele cu numere de Bulgaria și asigurări bulgărești. Cu toate acestea, o asemenea condiționare a plății taxelor locale nu este corectă. Trebuie găsită altă metodă” - consideră Marian Ciciu (50 de ani, manager).Iordan Bahrin este taximetrist și are 40 de ani. „Noi taximetriștii avem asigurare RCA pe tot anul. Dar sunt numeroase persoane care au mașină și care o țin nemișcată în fața blocului. Nu pot fi obligate să se asigure, dacă nu circulă. Trebuie găsite alte metode pentru a-i descoperi pe cei fără RCA.”La rândul lor, taximetriștii Traian Zaharia (56 de ani) și Nicu Tănase (65 de ani) și-au exprimat dezacordul cu mă-sura propusă. Împotriva ei s-a declarat și Dan Enache (30 de ani, economist).Când a auzit ce se propune, fostul ofițer șef mecanic Dan Peptan (74 de ani), a explodat: „E o tâmpenie! Sunt mulți oameni care au mașină și nu circulă. De ce să plătească RCA?”Mari probleme vor avea mai ales agenții economici care dețin autovehicule pentru transportul uzinal (interior). „Tractoarele și remorcile noastre nu ies niciodată din incinta societății. Nu au nevoie de asigurare RCA pentru că nu circulă pe drumurile publice. Pe de altă parte, pentru ele plătim taxe la administrația locală. Este aberant să ne oblige să le asigurăm RCA. După cum văd, avantajați vor fi tot cei cu numere de Bulgaria, care plătesc taxa locală și RCA la bulgari. Pe ei nu-i va condiționa nimeni” - a declarat directorul unei companii de operare portuară, care a dorit să rămână anonim.Ne oprim aici, stimați cititori cu prezentarea sondajului. Suntem convinși că dacă el ar fi extins la nivel național, s-ar constata că numărul celor ce sunt de acord cu propunerea din comisia pentru transporturi a Camerei Deputaților este extrem de mic, iar numărul situațiilor în care nu este necesară o poliță RCA este foarte mare.Abuzuri în masă În prezent, modul de funcționare a sistemului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) le aduce mari deservicii posesorilor de autovehicule corecți. În trafic sunt destui șoferi care circulă fără asigurare RCA și, în caz de accident, victimele sunt nevoite să recurgă la calea lungă și costisitoare a Justiției pentru recuperarea daunelor. În anul 2015, Poliția Rutieră a depistat doar 7.710 șoferi fără RCA, dar numărul lor este cu mult mai mare. Potrivit evaluărilor Consiliului Concurenței, 27,5% dintre autovehiculele înmatriculate nu erau acoperite de polițe RCA, în decembrie 2015. Dar trebuie avut în vedere faptul că printre acestea sunt multe care nu circulă pe drumurile publice și, ca urmare, nu au nevoie de asigurare. Oricum diferența este mare și arată că metoda actuală de depistare a celor neasigurați nu prea este eficientă.Pe de altă parte, șoferii întâmpină nume-roase dificultăți din partea asiguratorilor care încearcă să-i tragă pe sfoară, întârziind foarte mult plata daunelor, achitând daune prea mici în comparație cu pagubele reale și scumpind în fiecare an polițele.Vina pentru proasta funcționare a sistemului revine atât Poliției Rutiere, care depistează prea puțini șoferi neasigurați, cât și Autorității de Supraveghere Financiară, care prea i-a lăsat pe asiguratori să-și facă de cap. Pentru că lucrurile au scăpat de sub control, mulți posesori de autovehicule nu mai au încredere în polițele RCA, dar nici puterea financiară să le achiziționeze.Acum, instituțiile statului încearcă să se spele pe mâini de responsabilități și să arunce „pisica” în curtea serviciilor de taxe și impozite ale primărilor, cu riscul de a se comite abuzuri în masă împotriva posesorilor de autovehicule.