Autorităţile portuare vor întreba răposaţii dacă au cefalee, greţuri şi diaree

Autoritățile portuare vor întreba răposații dacă au cefalee, grețuri și diaree

După cum v-am informat și cu alt prilej, pentru a preveni „importul” de Ebola, autoritățile române au adoptat un protocol care stabilește cum trebuie acționat în cazurile suspecte sau confirmate de boală. Documentul se numește „Protocol privind măsurile luate în portul Constanța - Urgența de sănătate publică - Ebola 2014" și a fost parafat de mai multe instituții, în frunte cu cele din sectorul medical: Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, Serviciul Județean de Ambulanță, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”.Protocolul - difuzat către toți operatorii din porturile maritime românești - începe cu următoarea definiție a cazului suspect de Ebola: „persoana în viață sau decedată, cu febră (mai mare sau egală cu 38 grade Celsius) și cel puțin trei simptome adiționale, cum ar fi cefalee severă, dureri musculare, vomă, diaree, dureri abdominale, hemoragii inexplicabile (diaree cu sânge, hemoragii gingivale, hemoragii cutanate – purpură, hemoragii oculare sau hematurie) sau persoană cu febră și istoric de contact cu o persoană cu febră hemoragică sau cu un animal mort sau bolnav.”Pornind de la această definiție, comunicarea dintre navele sosite în radă și autoritățile portuare se va desfășura după următoarea formulă:Comandantul navei către serviciul de Port Control:- Hello, am ajuns în radă. Vă informăm că avem un decedat la bord.Port Control către Cabinetul Medico-Sanitar de Frontieră:- Ne-au comunicat de la navă că au un decedat.Cabinetul Medico-Sanitar către Port Control:- Întrebați dacă mortul este suspect de Ebola?Port Control către navă:- Mortul este suspect de Ebola?Comandantul:- Nu știu.Port Control către Cabinetul Medico-Sanitar:- Nava nu știe.Cabinetul Medico-Sanitar către Port Control:- Să-i ia mortului temperatura și o declarație pe proprie răspundere că nu are cefalee, grețuri, diaree, dureri abdominale și hemoragii inexplicabile.Comandantul către Port Control:- Domnilor, cu luatul temperaturii ne-am descurcat, dar cu declarația nu reușim să o scoatem la capăt. Tot echipajul s-a rugat de răposat, dar el o ține pe-a lui și nu vrea să scoată un cuvânt.Cabinetul Medico-Sanitar către navă:- Dați-ne mortul la telefon, că noi știm cum să-l convingem!Stimați cititori, eu sunt convins că cei ce au redactat acest protocol nu sunt nici medici, nici asistenți sanitari, nici moașe, nici măcar ploscari. Cu certitudine, sunt umoriști. Cine altcineva decât un umorist putea găsi o definiție mai hilară pentru cazul suspect de Ebola?