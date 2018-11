Autoritățile portuare europene tolerează dumping-ul social

Dumping-ul social rămâne o problemă majoră în flota mondială. Recent, sindicatele membre ale Federației Europene a Transportatorilor (ETF), printre care și Sindicatul Liber al Navigatorilor, au solicitat o analiză mai atentă a acestui fenomen și acțiuni mai hotărâte împotriva lui, în porturile europene.„Așteptăm din partea Comisiei Europene să întreprindă măsuri de control în porturile cele mai afectate de dumping-ul social și chiar să trimită echipe care să facă verificări la fața locului, în porturi. Astfel de controale vor demonstra cât de permisive sunt anumite porturi pentru navele care nu respectă Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC 2006, care fac dumping social. Faptul că acest fenomen se perpetuează se datorează indiferenței sau, mai rău, complicității autorităților din diverse porturi ale lumii.Celor ce au obligația să execute controale la bordul navelor, în numele statului, nu le pasă că salariile marinarilor sunt cu mult sub standardul minim prevăzut de convențiile internaționale și că nu există contracte colective de muncă la bord. Când cadeții îndeplinesc funcții de timonier sau oiler, la bordul navelor, dar sunt plătiți cu numai 250 de dolari pe lună, se prefac că nu văd.România a ratificat Convenția internațională MLC 2006 și, în calitate de membru fondator al Organizației Internaționale a Muncii, este semnatară a convenției privind salariul minim pentru navigatori. Cu toate acestea, în porturile românești continuă să intre nave care fac dumping social, care nu asigură condițiile minime de muncă și viață la bord. Cele mai multe cazuri se regăsesc în rândul navelor care au armatori sirieni”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Dumping-ul social se manifestă din plin pe piața Mării Negre. Iată, potrivit agenției de știri TASS, proprietarul vasului turcesc „Streamline”, care a fost reținut la Istanbul din cauza unui litigiu comercial, datorează echipajului format din zece marinari (nouă ruși și un ucrainean) peste 90.000 de dolari. Navigatorii nu au fost plătiți din data de 3 iunie. Proprietarul navei promisese că va achita salariile în septembrie, dar n-a făcut-o. Apoi a promis că va plăti salariile pe trei luni, până la sfârșitul lui noiembrie. De cinci luni, echipajul stă la bordul navei, aflate în zona de ancoraj, fără posibilitate de a ajunge pe țărm.★ ★ ★În martie 2012, la Istanbul, liderii sindicatelor navigatorilor din Bulgaria, Georgia, Israel, Rusia, România, Turcia și Ucraina (afiliate Federației Internaționale a Transportatorilor - ITF) au pus bazele proiectului „Marea Neagră fără nave sub standard”. Acesta a stat la baza acțiunilor și campaniilor comune derulate din 2012 și până în prezent.La începutul proiectului, shipping-ul de la Marea Neagră era dominat de nave sub standard sau improprii navigației în ape deschise. Aveau loc multe accidente soldate cu pierderea de vieți omenești și cu afectarea mediului înconjurător. Salariile echipajelor erau foarte mici, armatorii practicând dumping-ul social. În urma acțiunilor sindicatelor, numărul navelor sub standard s-a diminuat semnificativ. „Pentru perioada următoare, obiectivul principal al sindicatelor rămâne eliminarea tuturor navelor sub standard din această regiune”, a declarat Adrian Mihălcioiu.România - prin SLN, Autoritatea Navală Română și căpităniile portuare - joacă rolul de lider în efortul de curățare a Mării Negre de navele sub standard.