Autorităţile corupte din portul Constanţa au jefuit nava "Summertime Dream"

Autoritățile corupte din portul Constanța au jefuit nava "Summertime Dream"

De 26 de ani, corupția își face de cap în porturile maritime românești. Rar se întâmplă să fie deranjată. Astăzi, au fost date uitării investigațiile din 2011 ale procurorilor DNA, în cazul de corupție de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, în care s-au emis 28 de mandate de arestare. După momentul de emoție, șpăgarii s-au apucat, serios, de muncă și nu mai iartă nicio navă. Cine să-i deranjeze? Afișele de la punctele de frontieră, pe care stă scris: „Stop corupției!”?Nici dezvăluirile din presă nu-i mai sperie pe șpăgari. În septembrie 2013, am relatat cazul navei „Orient Angel”, aparținând companiei Mitsui OSK Bulk Shipping (Europe) Ltd, care pur și simplu a fost prădată de reprezentanții autorităților venite în control, la sosire și plecarea din port. În nota de protest transmisă de căpitanul J.M. Gonzaga se arăta că cei veniți în inspecție au luat, din magaziile navei, alimente și 67 cartoane de țigări, în valoare totală de 812,19 dolari.Ce măsuri s-au luat în urma protestului comandantului și a relatărilor din cotidianul „Cuget Liber”? Niciuna! Drept urmare, corupția și-a văzut de ale ei și e tot mai prosperă.Cum se negociază șpagaUn nou scandal readuce în atenția opiniei publice acest flagel. Pe data de 7 aprilie 2016, compania de agenturare Idu Shipping & Services a transmis autorităților din portul Constanța (respectiv: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, Autoritatea Navală Română, Căpitănia Portului Constanța, Garda de Coastă, Poliția de Frontieră și Vama Constanța) un mesaj prin care le informează despre cazul navei handymax „Summertime Dream”, aflată în operarea time-charter a companiei Klaveness Chartering din Oslo (Norvegia).„Nava a sosit la Constanța în ziua de 6 aprilie 2016, în vederea încărcării cantității de 54.129 tone de porumb și a acostat în dana nr. 31. Controlul la sosirea navei a fost efectuat în tura de noapte din 5 spre 6 aprilie 2016, între orele 0.45 și 2.30. La controlul au participat: doi ofițeri ai Căpităniei, trei ofițeri ai Politiei de Frontieră, un vameș și o persoană de la serviciul sanitar al portului. Manevra de acostare a navei a fost efectuată de către piloți aparținând SC Black Waters. Transmitem în anexă mesajele primite de la armator și comandant. Nu îndrăznim să facem niciun fel de comentarii.”În mesajul transmis companiei Idu Shipping & Services de către căpitanul Bogdan O. Helmut, managerul pentru operațiuni regionale al companiei Klaveness Chartering se spune:„Bună dimineața, căpitan Idu. Am primit mesajul deranjant, de mai jos, de la comandantului navei „Summertime Dream”. Se pare că obiceiurile proaste se întorc în portul Constanța. Cred că proprietarii navei vor face un raport cu privire la acest incident, la Comitetul anti-mită de la BIMCO. S-au depus rapoarte similare referitoare la autoritățile portuare din Ucraina și Argentina.”Iată și scrisoarea lui Josue M. Alolod, comandantului navei, către compania Klaveness Chartering.„Dragă domnule, vă informăm că aici, în Constanța am observat că autoritățile portuare, pilotul, inspectorii de Port State Control (PSC) și de Marpol acționează astfel încât să fim puși în situația de a le da bani necuveniți. Înainte de sosire, am reevaluat ceea ce știam și chiar am obținut informații de la alte nave care aveau experiența intrării în acest port.La inspecția de PSC efectuată pe 6 aprilie 2016 s-a constatat o deficiență minoră. Pentru a evita alte probleme, am negociat plata unei sume ilegale. Inspectorii au cerut 600 de dolari, dar am negociat mai puțin și au fost de acord cu 300 de dolari.Inspecția Marpol a avut loc după-amiaza. De asemenea, inspectorii au găsit o deficiență minoră. Iarăși am negociat mai puțin decât au pretins și am plătit 300 de dolari.Reprezentanții autorităților din port, când au venit la bordul navei pentru formalitățile de intrare au cerut, de asemenea, țigări și Brandy. Le-am dat toate țigările care îmi mai rămăseseră și opt sticle de Brandy. Doi piloți au cerut, de asemenea, șase cartoane de țigări de fiecare, dar am insistat și le-am dat doar două.”Să vină DNA!Stimați cititori, cazul „Summertime Dream” este o picătură din Oceanul Corupției în care s-au scufundat porturile maritime românești. Potrivit informațiilor primite la redacție, inspectorii pleacă încărcați de la nave ca Pomul de Crăciun, cu bani, țigări, băuturi, alimente și canistre de motorină. Unii dintre ei, nemaiavând ce face cu atâtea produse, și-au deschis prăvălii, pe care le aprovizionează din șpăgi.Fenomenul corupției din porturile maritime românești a luat o amploare atât de mare încât a devenit o gravă amenințare la adresa siguranței navigației, a economie naționale și a securității țării.Astăzi, când România duce bătălia pentru primirea în spațiul Schengen, când Uniunea Europeană este amenințată de terorism și imigrația clandestină, această graniță maritimă a țării și a Europei este tot mai vulnerabilă din cauza șpăgarilor.De-a lungul anilor, în zadar am făcut apel la Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul de Interne și SRI să intervină de urgență și să taie din rădăcini corupția din porturi. N-au luat nicio măsură!De aceea, ne vedem nevoiți să reînnoim apelul. Totodată atenționăm conducerile instituțiilor centrale că, dacă nu vor întreprinde o anchetă în cazul „Summertime Dream”, se fac vinovați de complicitate cu șpăgarii din subordinea lor. Solicităm, totodată, intervenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a DNA în porturile maritime românești.