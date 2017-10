Autoritatea Navală Română va aplica măsuri de austeritate combinate: reduceri de salarii şi de personal

Autoritatea Navală Română va aplica măsuri de austeritate combinate: reduceri de salarii și de personal

Autoritatea Navală Română, la fel ca toate instituțiile statului, va trebui să strângă cureaua, să taie salarii, să reducă locurile de muncă. „Avem în vedere o aplicare combinată a acestor măsuri, reduceri de salarii și de personal. În momentul de față, sunt deja 58 de posturi vacante, care reprezintă 8% din organigrama aprobată de minister, de 700 de persoane. Această măsură de reducere a numărului posturilor va face ca salariile să fie afectate în mai mică măsură. Probabil că în loc de 25%, scăderea va fi de 16-17%. Va avea loc și reorganizarea serviciilor din cadrul ANR, care va duce la o redistribuire a personalului” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, clc. Paul Brânză, directorul general al ANR. Investițiile realizate de-a lungul timpului, îndeosebi informatizarea, au contribuit la scăderea volumului de muncă în multe activități, per-mițând reorganizarea lor și reali-zarea economiilor de forță de muncă. „La întâlnirile avute cu organizațiile operatorilor portuari și ale armatorilor fluviali, am convenit o serie de schimbări în derularea serviciilor pe care ANR le presta, care erau generatoare de efort, de cheltuieli de deplasare. Spre exemplu, actele la sosirea navelor în porturi nu vor mai fi preluate prin deplasarea agenților de căpitănie, ci prin transmiterea lor electronică” - a precizat Brânză. În cazul inspecțiilor navelor, controlul direct nu poate fi eliminat. În continuare, va fi nevoie de supravegherea din partea inspectorilor ANR, de munca lor depinzând în mare măsură siguranța navigației în porturi. „În ultimii 4 - 5 ani, datorită creșterii eficienței controalelor, a scăzut foarte mult numărul evenimentelor navale, iar poluările au ajuns aproape de zero - afirmă șeful ANR. Înainte de 2005, s-au produs multe evenimente tocmai din cauza lipsei de supraveghere. Pe de altă parte, cerințele de Port State Control impun un minim de inspecții, de 25%, la navele care ne vizitează porturile. Nu trebuie să uităm că, în zona Mării Negre, sunt încă numeroase nave sub standard care încearcă să penetreze zona de coastă a Uniunii Europene. Sunt nave vechi, care nu mai pot fi aduse în standard, nave care țin de registre de clasificare prea puțin exigente, care închid ochii la deficiențe, și chiar nave cu documente contrafăcute. Sunt state care acordă pavilion de complezență, precum Georgia, Cambodgia, Insulele Comore, Coreea de Nord și altele, ale căror nave trebuie tratate cu mai multă atenție din partea inspectorilor ANR.” Situația economică nu este roz nici pentru bugetari, dar nici pentru marinari. Din cauza crizei din shipping-ul internațional, mulți navigatori și-au pierdut locurile de muncă. În prezent, este tot mai greu pentru ei să suporte cheltuielile de pregătire profesională și cele cu documentele de brevetare, certificare etc. „Încă din septembrie 2009, ANR a avansat un proiect de ordin de ministru pentru reducerea tarifelor serviciilor de examinare profesională a personalului navigant, cele de brevetare, de certificare, de emitere a certificatelor, atestatelor, carnetelor de marinar etc. Reducerile propuse sunt între 7% și 17%. În cazul pescarilor din Delta Dunării, care trăiesc în condiții grele, am propus reducerea tarifelor de la 40-50 euro la 5 euro, pentru serviciile ANR” - a precizat directorul general.