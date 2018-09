Autoritatea Navală Română și Administrația portuară investesc în securitatea cibernetică

Shipping-ul și industria portuară au devenit ținta atacurilor cibernetice. Potrivit unui sondaj de securitate cibernetică lansat de BIMCO (cea mai mare asociație de shipping din lume), la care au participat peste 350 de respondenți, mai mult de o cincime dintre aceștia au raportat că au fost victime ale unui atac cibernetic. În plus, 72% dintre ei menționează că propria lor companie a fost victima unui incident cibernetic în ultimele 12 luni.49% dintre respondenți au declarat că au fost nevoiți să își întrerupă activitatea ca urmare a atacului cibernetic, incidentele cibernetice cauzând pierderi financiare pentru 25% dintre respondenți.În ceea ce privește măsurile de prevenire și protecție, 27% dintre respondenți au raportat că nu au fost instruiți în materie de securitate cibernetică și doar aproximativ jumătate dintre ei au un plan de continuitate a activității în cazul în care ar deveni victima unui atac de securitate cibernetică. În plus, numai 16% dintre participanții la sondaj au o poliță de asigurare pentru această categorie de risc.Stimați cititori, revoluția informatică de la bordul navelor și din porturi a adus cu sine o nouă amenințare pentru transportul maritim internațional: pirateria cibernetică. De-a lungul anilor s-a adunat o cazuistică bogată în acest sens.Amploarea fenomenului și, mai ales, gravitatea consecințelor sale au determinat industria shipping-ului să reacționeze. Astăzi, tema securității cibernetice preocupă organismele internaționale, guvernele și armatele naționale, dar mai ales industriile puternic dependente de sistemele informatice complexe și universitățile care le asigură specialiștii. Recunoscând faptul că sistemele informatice de la bordul navelor sunt tot atât de vulnerabile ca și cele de pe țărm, că siguranța și securitatea navelor și porturilor pot fi grav afectate, Organizația Maritimă Internațională a decis să sensibilizeze întreaga industrie cu privire la necesitatea combaterii riscului cibernetic.În țara noastră, preocupările în această direcție au crescut în intensitate. Chiar în această vară, Universitatea Maritimă din Constanța a organizat cea de-a doua ediție a conferinței „Securitatea cibernetică maritimă la Marea Neagră”, eveniment la care au participat reprezentanți ai ministerelor Comunicațiilor, Cercetării și Inovării, Autorității Navale Române, Forțele Navale Române, ai CERONAV și altor instituții.Între timp, stadiul dezbaterilor teoretice despre securitatea cibernetică a fost depășit și au început să fie puse în practică primele măsuri. „Pentru Autoritatea Navală Română, această problematică este de mare actualitate. Personalul din departamentul IT a participat la o serie de sesiuni de informare privind securitatea cibernetică în domeniul navigației. Mai mult, avem în curs de derulare o investiție pentru creșterea gradului de securitate a sistemelor informatice din dotarea ANR. Este de așteptat ca importanța măsurilor de securitate cibernetică să crească în viitor, odată cu intrarea în exploatare a primelor nave fără echipaj. Acestea vor trebui să aibă sisteme cibernetice foarte bine securizate”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, clc. Alexandru Mezei, directorul general al ANR.Referindu-se la viitoarele investiții informatice ale instituției, Mezei a dezvăluit că este în căutare de finanțare pentru proiectul e-administrație. „Întreaga activitate a ANR va fi informatizată, inclusiv serviciile pentru marinari, iar certificatele vor fi eliberate în format electronic. La baza de date a ANR vor fi conectate și celelalte instituții din shipping-ul românesc: CERONAV, universitățile maritime etc. Sistemul va include, printre altele, platformele de instruire, astfel încât marinarii să nu mai fie puși pe drumuri, programele privind securitatea și avizarea navelor la sosirea și plecarea din porturi. Sistemul informatic pe care vrem să-l realizăm este extrem de complex. Să ne ajute Dumnezeu să găsim și finanțare pentru realizarea lui. Dacă nu vom obține bani pentru întregul sistem, ne vom limita la segmentul e-marinari. Suntem avansați cu realizarea conceptului și cred că anul acesta va deveni operațional. Navigatorii nu vor mai pierde timp cu înscrierea la examene, cu obținerea foilor matricole. Vor fi programați la examene on-line. Investiția va fi realizată rapid, prin autofinanțare”, a afirmat șeful ANR.La rândul său, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a adoptat o serie de măsuri privind securitatea cibernetică, a declarat directorul general Nicolae - Dan Tivilichi. „Am desemnat un ofițer responsabil cu securitatea cibernetică. Printre obligațiile sale se numără și aceea de a ține legătura cu operatorii portuari. Foarte curând vom investi în noi programe de protecție împotriva atacurilor cibernetice. Împreună cu operatorii portuari dorim să implementăm un port-community sistem, o rețea informatică performantă, care să asigure o bună protecție”, a afirmat șeful Administrației portuare.