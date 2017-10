Autoklass Constanţa a prezentat noile modele Mercedes-Benz

Autoklass Constanța a prezentat noile modele Mercedes-Benz

Sâmbătă, la Autoklass Constanța, a avut loc prezentarea noilor modele Mercedes-Benz - GLA și noua Clasă C - lansate oficial pe plan internațional la finalul anului 2013, dar disponibile în showroom-urile din România abia din această lună. La Autoklass, evenimentul a fost marcat prin „Ziua Porților Deschise”, care s-a desfășurat între orele 10.00 - 18.00. „Sunt realizări de excepție aceste două modele, setează noi standarde, iar semnalele pe care le primim de la clienți sunt deosebite. Noua Casă C se remarcă prin rafinament, eleganță, sporti-vitate. GLA este un SUV care prin aspectul cu adevărat interesant, și nu numai, se dorește a fi SUV-ul ideal”, așa a descris cele două noi modele, pe scurt, directorul sucursalei Autoklass Constanța, Birol Menabil. Dotările tehnice inovatoare, finisajele de cea mai înaltă calitate, o listă extrem de generoasă de sisteme de asistență, inclusiv sisteme ce permit rularea în mod parțial autonom, un înalt grad de confort, motorizări puternice, dar consum mic, multe variante pentru dotări opționale. Acestea sunt doar câteva dintre „atributele” noilor modele. „Clasa C tehnologic, ca nivel de finisaje, este cu două clase peste ce oferă concurența. Are și un consum mic; am ajuns să vorbim acum de patru virgulă. Are un nivel înalt de finisaje, un interior luxos. GLA face parte din segmentul SUV compact premium cu cea mai mare creștere. Și aici consumul începe cu patru”, a precizat George Sacu, consultant Vânzări Autoturisme în cadrul Autoklass Constanța. Modelul GLA este al patrulea model compact de nouă generație Mercedes-Benz, fiind primul SUV al mărcii disponibil cu noua gene-rație a sistemului de tracțiune integrală permanentă 4Matic. De altfel, reprezentanții Mercedes-Benz spun că au ca scop atingerea celui mai înalt standard de siguranță pentru întreaga gamă, și tocmai de aceea Clasa C este echipată cu aproape toate sistemele de asistență care au fost lansate în premieră mondială pe Clasa S și Clasa E.