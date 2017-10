Autocomo a adus la Constanţa noul Fiat Bravo

Autocomo a adus la Constanța noul Fiat Bravo

Când vine vorba de achiziționarea unei mașini, principalul aspect care contează este prețul, mai ales când clientul este român. În ordine, celelalte criterii care contează sunt puterea motorului, consumul și dotările. Până cu ceva timp în urmă, cu cât standardele erau mai ridicate, cu atât prețul final era mai mare. Venind parcă să contrazică această teorie, Fiat a lansat ieri la Constanța modelul Bravo, mașină concepută tocmai pentru a satisface pretențiile oricărui client la un preț atractiv. Disponibil în patru variante de echipare, respectiv Active, Dynamic, Emotion și Sport, și pe două tipuri de motorizări, noul Fiat Bravo poate fi achiziționat la prețuri începând de la 11.750 de euro. „În echiparea standard a versiunii de bază Active, noul Fiat Bravo dispune de toate dotările menite să asigure confortul și siguranța pasagerilor, cum ar fi ABS, airbag pentru șofer și pasager, aer condiționat, închidere centralizată cu telecomandă sau geamuri electrice, în timp ce versiunea Dynamic asigură o echipare peste media clasei, incluzând printre altele climatizare automată, comenzi radio pe volan, scaun pasager reglabil în înălțime și radioul CD și MP3", a declarat Adrian Tecușanu, directorul general al Autocomo, dealer-ul autorizat al mărcii Fiat, cu ocazia lansării. Pe lângă toate acestea, noul Fiat Bravo este dotat cu sistemul Blue&Me Nav care permite conectarea telefonului mobil și efectuarea apelurilor printr-o simplă comandă vocală. O altă caracteristică importantă a mașinii o reprezintă siguranța, modelul obținând la testele specifice EuroNCAP calificativul maxim. „În general, mașinile produse de firmele italiene au fost un succes. Avem încredere că și noul Fiat Bravo se va bucura de aceeași atenție din partea clienților. Mai mult, pentru acest an estimăm că vom vinde aproximativ 40 de mașini, și asta în condițiile în care numai până la lansarea oficială a modelului am reușit să comercializăm 15 exemplare", a mai adăugat Adrian Tecușanu. În completarea evenimentului prilejuit de lansarea a noului Fiat Bravo, în perioada 18-20 octombrie, constănțenii pot participa la un drive test organizat la sediul Autocomo din Constanța.