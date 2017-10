Austria şi Ungaria vor să transporte mărfuri pe canalele navigabile româneşti

Austria și Ungaria vor să transporte mărfuri pe canalele navigabile românești

În perioada 12 – 15 iunie, CN „Administrația Canalelor Navigabile" (ACN) Constanța a participat la expoziția internațională „Transport Logistic Europe", desfășurată la Muenchen, Germania. Reprezentanții ACN au avut mai multe contacte cu firme din Ungaria și Austria, care și-au exprimat interesul de a transporta mărfuri generale și containere către portul Constanța și în sens invers, spre centrul Europei, folosind ca rută principală canalul Dunăre – Marea Neagră. Cu acest prilej, reprezentanții ACN au stabilit o strategie de promovare a companiei în străinătate, pentru perioada imediat următoare, prin întâlniri cu diferiți operatori și transportatori străini. „O parte din cei care au vizitat standul României și au fost interesați de serviciile noastre și-au arătat intenția de a contacta la nivel local reprezentanții legali ai ACN, pentru a afla și alte oportunități de afaceri oferite de canalele navigabile autohtone. Mulți dintre ei au cerut chiar informații și date tehnice despre canalul Dunăre – Marea Neagră", spune Ovidiu Cupșa, directorul general al ACN Constanța. Deplasarea la „Transport Logistic Europe" s-a înscris în planul de participare la expoziții și evenimente de promovare al ACN Constanța. Tot în acest an, compania va merge și la evenimentul „Ziua Portului Constanța", care se va desfășura la Belgrad, Serbia (4 – 14 septembrie) și la Budapesta, Ungaria (19 – 29 septembrie).