Aurul şi argintul au înregistrat creşteri de preţ de peste 10%

Aurul și argintul au înregistrat creșteri de preț de peste 10%

Aurul a început anul 2014 pe un trend ascendent, înregistrând în perioada 1 ianuarie - 17 februarie o creștere de preț de circa 10,2%. La începutul anului curent, cotația aurului era pe bursele internaționale în jur de 1.205 USD/uncie, iar la finalul intervalului analizat a atins circa 1.328,5 USD/uncie.„Prețul aurului a crescut și a ajuns la niveluri neatinse din octombrie 2013 pe fondul unor rezultate slabe ale economiei SUA, care au pus presiune pe dolarul american, crescând interesul investitorilor pentru active de refugiu precum metalele prețioase”, a arătat Cosmin Enache, director general adjunct al casei de brokeraj Equity Invest. Dacă în ianuarie, odată cu scăderea piețelor de capital, investitorii s-au orientat firesc către aur, ceea ce a susținut o dată în plus creșterea sa de preț, în ultima perioadă aurul s-a apreciat chiar și în intervale în care o serie de burse au crescut, fapt mai puțin obișnuit, mai spun reprezentanții casei de brokeraj.Argintul a fost metalul prețios cu cea mai mare creștere procentuală de preț în intervalul 1 ianuarie - 17 februarie 2014, cotațiile sale crescând pe bursele internaționale cu circa 11,3% per ansamblul perioadei precizate, respectiv de la circa 19,4 USD/uncie la aproximativ 21,6 USD/uncie. „Creșterea impresionantă de pe piața argintului are la bază aceiași factori fundamentali precizați anterior care au susținut metalele prețioase în ansamblul lor, însă tradițional acest instrumentul prezintă o volatilitate mult mai ridicată comparativ cu piața aurului”, a precizat Cosmin Enache.