Aurelian Marin, noul presedinte al ANAT

Ştire online publicată Joi, 12 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) are un nou presedinte, Aurelian Marin, managerul agentiei de turism Paradis din Constanta, acesta avand un mandat de doi ani la conducerea asociatiei.Marin o inlocuieste la conducerea ANAT pe Lucia Morariu, al carei mandat a expirat.El are o experienta de aproape 20 de ani in industria turismului. Marin este si presedintele Regiunii Sud-Est a ANAT, seful Grupului de Lucru pentru Codul de Etica, membru in Comisia de Etica si in cea de Marketing Intern.Pentru functia de presedinte al ANAT au concurat trei proprietari de agentii - Aurelian Marin, Dan Anghelescu si Andrei Razvan Nacea.