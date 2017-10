Au salvat de la moarte un marinar român

1

Incompetenta sau reavointa?

Comandantul navei ar fi trebuit sa contacteze imediat centrul medical CIRM de la Roma. Este un centru specializat pentru consiliere medicala si consultatii on line a navelor indiferent de pavilion si pozitie. Pe baza datelor transmise de la nava se pune disgnosticul si se dau indicatii pentru tratamentul la bord pana la evacuare sau vindecare. In ziua de azi avem la bord telefon, internet, mail si la bordul navei, asa ca se pot transmite si fotografii sistemul fiind foarte eficient iar medicii de la CIRM foarte eficienti si profesionisti. Exista si sistemul mutuale de asistenta intre nave ( AMVER ) si in caz de nevoie centrul de coordonare poate sa identifice si sa dirijeze cea mai apropiata nava care detine facilitati medicale. La bordul navei trebuie sa existe o farmacie dotata dupa standarde internationale si medicatia se stabileste de catre CIRM. Compania de navigatie trebuie sa prevada proceduri clare pentru astfel de cazuri. Deci asistenta medicala specializata este asigurata si pe mare. Tot acest mecanism este declansat de la nava. Sa astepti 8 zile pana sa actionezi este dovada de iresponsabilitate si lipsa de profesionalism.