Au început rezervările pentru sărbătorile de iarnă. Cât costă un Revelion în ţară sau peste hotare

Se spune că aşa cum ne găseşte Revelionul, aşa vom fi tot anul. Cu chef de distracţie şi de voie bună sau posomorâţi şi obosiţi. Pentru asta, touroperatorii s-au pregătit cu oferte bogate la preţuri promoţionale. Fie că vreţi un Revelion exotic la mii de kilometri depărtare de casă, sau vă doriţi să petreceţi trecerea dintre ani, într-un peisaj de poveste cu multă zăpadă, pe meleaguri româneşti, acum este momentul să vă rezervaţi un pachet pentru minivacanţa de sărbătorile de iarnă. În topul destinaţiilor exotice, Emiratele Arabe Unite se află pe locul întâi cu cele mai multe oferte, la preţuri care variază între 2.100 şi 2.300 de euro, pentru doi adulţi şi cinci nopţi de cazare cu masa festivă inclusă. Urmează Tanzania, Maldive, Mauritius şi Republica Dominicană, unde pachetele pentru cinci nopţi şi doi adulţi, la all inclusive încep de la 2.757 de euro. Pentru cei care dispun de mai multe zile libere şi vor pachete de şapte nopţi de cazare, Egiptul are cele mai bune oferte. Spre exemplu, la Sharm el Sheikh dacă rezervaţi în perioada imediat următoare, cu plecare în 29 decembrie, pentru o săptămână la un hotel de patru stele cu all inclusive, biletul vă costă 590 de euro de persoană.Pentru aceia care iubesc tradiţiile româneşti ale sărbătorilor de iarnă şi vor un Revelion cu porcării şi vin fiert, cea mai bună destinaţie este o pensiune agroturistică la munte. Pentru patru nopţi de cazare cu pensiune completă, cu pomana porcului şi masa festivă, preţul pentru o persoană este între 1.500 – 2.000 de lei, la pensiunile din Bran – Moeciu. La mica publicitate sunt oferte de închiriat toată vila de şase sau opt camere, preţul variind în funcţie de numărul de persoane şi de nopţi. Găsiţi pe valea Doftanei, vile de închiriat şi cu 1.500 de euro şi cu 3.000 de lei, totul e să aveţi răbdare să căutaţi pe internet. O destinaţie care a început în ultimii ani să câştige din ce în ce mai mulţi turişti pentru petrecerea Anului Nou este Delta Dunării. Delta este oricum frumoasă în orice anotimp, iar petrecerea câtorva zile în peisajul hibernal printre trestii curgătoare şi canale este o binecuvântare. Puteţi alege dintre hotelurile plutitoare care sunt de trei şi patru stele şi beneficiaţi de tot confortul, dar mai ales de peisajul de vis. Preţurile variază în funcţie de numărul de persoane şi de nopţile de cazare. Şi nu în ultimul rând, litoralul românesc care vine cu oferte bogate. Puteţi îmbina plăcutul cu utilul, oferindu-vă patru zile de relaxare cu plimbări pe malul Mării Negre şi şedinţe de terapie într-un centru SPA. Pe lângă pachetul de Revelion care costă între 1.200 şi 2.000 de lei la hotelurile de patru stele din staţiunile de pe litoral, şedinţele la masaj şi la bazin se plătesc separat. O altă variantă ar mai fi să fiţi în noaptea dintre ani într-un oraş drag vouă, de care vă leagă amintiri. Există excursii de patru zile cu autocarul, cu vizitarea mai multor obiective turistice, în care este inclusă şi masa de Revelion, preţurile diferă de la oraş la oraş şi de stelele hotelurilor. Astfel, la Alba Iulia preţul este de 1.643 de lei, în inima Moldovei, la Iaşi 1.752 de lei şi la Sibiu 1.970 de lei, pentru patru nopţi şi doi adulţi. Oriunde aţi fi, important este să vă găsească Noul An bucuroşi alături de cei dragi.