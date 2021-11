Au fost publicate liste noi cu dosarele aprobate ale programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, a fost publicată săptămâna aceasta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu o nouă listă conținând 324 dosare acceptate pentru 485 autovehicule. De asemenea, au fost publicate 3 contestații aprobate pentru 3 autovehicule. În cadrul Programului Rabla Plus 2021, au fost publicate 56 dosare acceptate pentru 77 autovehicule electrice (54 pur electrice și 23 electrice hibride). De asemenea, au fost publicate 3 contestații pentru 5 autovehicule electrice (2 autovehicule pur electrice și 3 autovehicule electrice hibride). Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul: www.afm.ro, la secțiunile aferente Programelor Rabla Clasic și Rabla Plus. Până în prezent au fost validate 16.892 de cereri pentru programul Rabla Clasic şi 900 de dosare pentru Rabla Plus. Valoarea primei de casare pentru Rabla Clasic este de 7.500 de lei, iar valoarea eco-bonusurilor este de 1.500 de lei pentru autovehiculele cu emisii scăzute, respectiv 3.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid. Pentru achiziţionarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 5.500 de lei. Pentru Rabla Plus se acordă două tipuri de ecotichete: 45.000 de lei pentru maşinile full electrice şi 20.000 de lei pentru maşinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou.