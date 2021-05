Atribuțiile unui evaluator de imobile - influența asupra prețului unei locuințe

Atunci când vorbim despre procesul de evaluare imobiliară, ne referim la o opinie profesională imparțială a valorii unei case sau a unui apartament, care însă vine din partea unui specialist în domeniu, definit ca evaluator imobiliar. De cele mai multe ori, cei interesați sunt de serviciile unui evaluator anevar sunt cei care intenționează să cumpere un imobil. Cu alte cuvinte, un evaluator anevar este acea persoană care vă poate fi un bun sfătuitor atunci când sunteți interesat să cumparați o locuință. De asemenea, într-o tranzacție de cumpărare și vânzare, o evaluare anevar se folosește pentru a determina dacă prețul de vânzare al unei casei, a unui apartament sau unui teren este adecvat, având în vedere starea, locația și caracteristicile acestora. Într-o astfel de tranzacție, un evaluator imobiliar poate asigura pe cel care intenționează să facă o astfel de investiție că aceasta merită. Pe de alta parte, în cazul în care vorbim despre o rată, cumpărătorul trebuie să aibă garanția faptului că nu va plăti mai mult decât face imobilul.Indiferent dacă cumpărați o casă folosind un credit ipotecar ori sunteți dispus să cumpărați cu bani cash, o evaluare anevar reprezintă o componentă-cheie a tranzacției. Dacă sunteți cumpărător sau vânzător, veți dori să înțelegeți cum funcționează procesul de evaluare și modul în care un evaluator determină valoarea unei case. În ceea ce privește ideea de evaluator imobiliar preț, acestea diferă destul de mult de la o companie la alta. Totuși, puteți apela pentru evaluare imobiliare de la Invest Point și veți beneficia de cele mai accesibile tarife în această direcție. De asemenea, veți fi îndrumați de cei mai buni evaluatori din domeniu, încă de la început și până la semnarea contractului final. Astfel, aveți toate motivele să optați pentru evaluare imobiliare de la Invest Point.Pe de altă parte, valoarea unei evaluări de imobil este influențată de vânzările recente de proprietăși similare și de tendințele actuale ale pieței. De exemplu, se iau în calcul facilitățile casei, numărul de dormitoare și băi, funcționalitatea pieselor de mobilier, a utilitatilor și, desigur, întreaga suprafață pusă în joc. Evaluatorul trebuie să efectueze o inspecție vizuală completă a interiorului și exteriorului și să noteze orice condiții care afectează negativ valoarea proprietății, cum ar fi reparațiile necesare care, în cele din urmă, duc la o potențială negociere a prețului propus de vânzător.Totodată, atunci cand intenționați să cumpărați o casă evaluarea va fi unul dintre primii pași țn acest proces amplu. De exemplu, în situația în care evaluarea rezultată în urma inspecției imobilului este egală sau mai mare decât prețul contractului, procesul de vânzare se va desfășura conform planificării ințiale. Pe de altă parte, dacă rezultatele obținute în urma evaluării sunt mai pesimiste decât prevede prețul contractului, aceasta poate întarzia sau anula complet tranzacția. În altă ordine de idei, în calitate de cumpărător, aveți un avantaj, în sensul ca o evaluare redusă poate servi drept instrument de negociere, pentru a-l convinge pe vânzător să scadă prețul. În plus, vânzătorul nu mai are posibilitatea de a concepe un preț absurd, în cazul în care evaluarea are loc și se cunosc toate plusurile și minusurile imobilului pe care intenționează să îl vândă.În cele din urmă, în calitate de vânzător, o evaluare care nu este tocmai conform așteptărilor, dacă este facută cu exactitate, înseamnă că poate fi necesar să se reducă prețul acelui imobil pentru a-l vinde. De altfel, nimeni nu vrea să plătească în exces pentru un imobil, care are nevoie de mici reparații. Prin urmare, un evaluator imobilar poate face în așa fel încât prețul pentru o locuință să fie unul cât mai realist.